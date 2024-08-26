Ukrayna, Rusya'nın Saldırılarına Yanıt Vermeye Hazırlanıyor

Ukrayna, Rusya'nın Saldırılarına Karşı Hazırlık Yapıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bugün ülkesinin enerji altyapısını hedef alan yoğun saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmeler ve Stratejiler

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırıları ve Kursk bölgesindeki operasyonları değerlendirdi. Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ile gerçekleştirdiği uzun bir görüşmeye de değinen Zelenskiy, "Füze saldırılarının püskürtülmesi ve buna verilecek yanıtlar üzerinde çalışıyoruz. Bu süreçte F-16 uçaklarını da kullanacağız," ifadelerini kullandı.

Enerji Altyapısının Durumu

Zelenskiy, Başkomutanlık Karargahı toplantısında enerji sisteminin mevcut durumu hakkında bilgi aldığını belirtti. "Çalışmalar kesintisiz devam edecek. Enerji tesislerindeki koruyucu yapıları detaylı bir şekilde gözden geçirdik ve önemli kararlar aldık," dedi.

Rusya'nın Saldırıları

Bugün yapılan saldırıda Rusya'nın en az 127 füze ve 109 İHA kullandığını açıklayan Zelenskiy, bu durum karşısında Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin verimliliğini analiz ettiklerini belirtti. "Saldırıların sonuçlarını ortadan kaldırmak için onarımlar ve mayın temizleme çalışmaları devam ediyor," şeklinde ekledi.