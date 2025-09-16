Ukrayna, Rusya'nın Saratov Petrol Rafinerisini Hedef Aldı

Resmi Açıklama

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın Saratov bölgesinde yer alan Saratov Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada saldırının Ukrayna ordusu Özel Harekat Kuvvetleri birlikleri ve savunma kuvvetlerinin diğer birimleri tarafından ortak yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada tesisin bulunduğu bölgede patlamalar ve yangın meydana geldi ve saldırının sonuçları netleştiriliyor ifadelerine yer verildi.

Metinde ayrıca burada üretilen petrol ürünleri ile Rus ordusunun ihtiyaçlarının karşılandığı iddia edildi.