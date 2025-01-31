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Ukrayna, Rusya'nın Volgograd Petrol Rafinerisini Hedef Aldı

Ukrayna ordusu, Volgograd'daki Lukoil rafinerisini İHA'larla vurdu, patlamalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:45
Ukrayna, Rusya'nın Volgograd Petrol Rafinerisini Hedef Aldı

Ukrayna Ordusu Rusya'nın Petrol Rafinerisine Saldırdı

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Volgograd bölgesinde bulunan petrol rafinerisine başarılı bir saldırı düzenlediği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İnsansız Hava Araçları Sistemleri Kuvvetleri gece saatlerinde bu stratejik hedefi vurdu.

Patlamalar ve Stratejik Etkiler

Saldırıda hedef alınan rafineri, Lukoil şirketine ait ve Rusya'daki en büyük on petrol rafinerisinden biri olarak biliniyor. Açıklamaya göre, bu rafineri, Rus ordusuna yakıt tedarikinde önemli bir rol oynamaktaydı.

Ayrıca, yapılan saldırının ardından bölgede patlamalar meydana geldiği kaydedildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, saldırının sonuçlarının netleştirilmeye çalışıldığını bildirdi ve Rusya silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'ya karşı saldırılarını sürdürme kapasitesini direkt olarak etkileyen stratejik altyapıya yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

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