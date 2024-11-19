Ukrayna, Rusya'ya ATACMS Füzeleriyle Saldırdı: Saldırıya Yanıt Hazırlığı

Ukrayna'nın Rus Toprağına Yönelik ATACMS Saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırıda bulunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesindeki bir unsura toplam 6 balistik füze fırlattığı belirtildi.

Saldırı ve Yanıt

Açıklamaya göre, füzelerin S-400 ve Pantsir hava savunma sistemleriyle engellendiği ifade edildi. Saldırıda kullanılan ATACMS füzelerinden 5'inin düşürüldüğü, 1’inin ise hasar gördüğü kaydedildi. Füzelerin parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölümüne düşerken, yangın çıkmış fakat kısa süre içinde söndürüldüğü bildirildi. Olayda can kaybı ve ciddi bir maddi hasar yaşanmadığı belirtildi.

ABD'nin Rolü ve Tepkiler

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, ABD yönetimi, Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli taktik füzelerin sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin olarak, "Bu, Amerikan tarafının Ukrayna'daki çatışmalara katılımını köklü bir şekilde değiştiriyor," ifadesini kullandı.

Putin'in Yanıt Doktrini

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik balistik füze saldırılarına nükleer silahlarla yanıt verme doktrinini onayladı. Bu durum, gerilimlerin arttığı bir dönemde uluslararası politikada önemli bir değişimin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.