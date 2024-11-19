DOLAR
34,56 -0,09%
EURO
36,61 0,07%
ALTIN
2.926,2 -0,86%
BITCOIN
3.147.623,95 0,15%

Ukrayna, Rusya'ya ATACMS Füzeleriyle Saldırdı: Saldırıya Yanıt Hazırlığı

Rusya, Ukrayna'nın Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle gece saldırdığını duyurdu, yanıt stratejisi gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:31
Ukrayna, Rusya'ya ATACMS Füzeleriyle Saldırdı: Saldırıya Yanıt Hazırlığı

Ukrayna'nın Rus Toprağına Yönelik ATACMS Saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırıda bulunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesindeki bir unsura toplam 6 balistik füze fırlattığı belirtildi.

Saldırı ve Yanıt

Açıklamaya göre, füzelerin S-400 ve Pantsir hava savunma sistemleriyle engellendiği ifade edildi. Saldırıda kullanılan ATACMS füzelerinden 5'inin düşürüldüğü, 1’inin ise hasar gördüğü kaydedildi. Füzelerin parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölümüne düşerken, yangın çıkmış fakat kısa süre içinde söndürüldüğü bildirildi. Olayda can kaybı ve ciddi bir maddi hasar yaşanmadığı belirtildi.

ABD'nin Rolü ve Tepkiler

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, ABD yönetimi, Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli taktik füzelerin sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin olarak, "Bu, Amerikan tarafının Ukrayna'daki çatışmalara katılımını köklü bir şekilde değiştiriyor," ifadesini kullandı.

Putin'in Yanıt Doktrini

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik balistik füze saldırılarına nükleer silahlarla yanıt verme doktrinini onayladı. Bu durum, gerilimlerin arttığı bir dönemde uluslararası politikada önemli bir değişimin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaciğer Nakli Pioneri Münci Kalayoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
İŞKUR'dan 'İkiz Dönüşüm' Temalı Sanal İstihdam Fuarı
3
İsrailli Sağlık Görevlisi, Filistinlinin Ölümünü Sevinçle Karşıladı
4
Kahramanmaraş’ta Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 10 Tutuklama
5
İngiltere'den Putin'in Nükleer Yanıt Doktrinine Sert Tepki
6
Adana'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu'ndan ÜNİDES Projesi Hakkında Bilgilendirme

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek