Ukrayna, Suriye Yönetiminden Destek Bekliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Suriye'nin yeni yönetiminden, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemesini beklediklerini açıkladı. Sybiha, bu desteğin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Diplomatik Temaslar ve İş Birliği Vizyonu

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sybiha, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetim lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Burada konuşan Sybiha, "Suriye halkına yardım etmeye hazırız; çünkü Ukrayna, istikrarlı bir Suriye ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgileniyor" dedi.

Sybiha, Ukrayna resmi heyetinin uzun bir aradan sonra Suriye'de temaslarda bulunduğunu vurgulayarak, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlatma arzusunu simgelediğini belirtti.

Gelecek Vizyonu ve Yardımlar

Ukrayna, Suriye ile ortak projeler geliştirmek istiyor. Sybiha, endüstriyel ve gıda ürünleri üretimi, teknoloji alışverişi, siber güvenlik ve b55ilgi koruma gibi alanlarda işbirliği yapmak arzusunu dile getirdi. Geçtiğimiz hafta Suriye'ye 500 ton un gönderdiklerini ifade eden Sybiha, gelecekte daha fazla yardım göndermeye de hazır olduklarını söyledi.

Siyasi Diyalog ve Uluslararası İlkeler

Ukrayna'nın Suriye yönetiminden, toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı gösterilmesi bekleniyor. Sybiha, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin diplomatik ilişkiler ve siyasi diyalog için önemli bir adım olacağını aktardı: "Biz hazırız; Suriye tarafının adımlarını bekliyoruz," dedi.

Son olarak, Sybiha, Rusya ve Esed rejimini Suriye'de işkence ve şiddet uygulamakla suçlayarak, "İşlenen suçlardan dolayı delil toplama, soruşturma ve savaş suçlularının adalet önüne çıkarılması için çalışma deneyimini paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.