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Ukrayna, Tataristan Cumhuriyeti'ne İHA Saldırıları Düzenledi

Ukrayna, Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’a İHA ile saldırılar düzenledi, güvenlik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:44
Ukrayna, Tataristan Cumhuriyeti'ne İHA Saldırıları Düzenledi

Ukrayna’nın İHA Saldırıları Tataristan’ı Hedef Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti olan Kazan’da sivil altyapıya yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, "Bugün saat 07.40’tan 09.20’ye kadar Kiev rejimi, İHA’larla Kazan’daki sivil altyapıya saldırdı." ifadesine yer verildi.

İHA’ların farklı yönlerden 3 dalga halinde kullanıldığı belirtilirken, Ukrayna ordusuna ait 3 İHA’nın düşürüldüğü, 3’ünün ise elektronik harp sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Kazan’da Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, saldırı sonucunda meydana gelen yangınlara müdahale ettiklerini belirtti. Metşin, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı.

Tataristan Cumhuriyeti Basın Servisi, meskun mahallelere 6, sanayi bölgesine 1 ve nehir üzerine 1 Ukrayna İHA’sının geldiğini bildirerek, ölü veya yaralı bulunmadığını duyurdu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Kazan Havaalanı'ndaki uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Ayrıca şehirdeki güvenlik önlemlerine bağlı olarak halka açık tüm etkinliklerin iki günlüğüne iptal edilmesi talimatı verildi. Güvenlik nedeniyle bazı okullarda tahliyeler gerçekleştirilirken, siren sesleri ile birlikte sakin olmaları, zemin ve bodrum katlara inmeleri istendi.

Kursk’a Yönelik Yoğun Saldırılar

Öte yandan, Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, yapılan açıklamada yoğun roket saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna’nın Rusya topraklarına düzenlediği İHA saldırılarında 9’unun Belgorod, 5’inin Voronej, birinin Kursk, birinin de Krasnodar bölgelerinde, toplam 19 İHA’nın düşürüldüğünü duyurdu.

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