Ukrayna ve ABD'den kritik görüşme: Dışişleri Bakanları Sybiha ve Rubio telefonda buluştu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi yaptı ve barış süreci ile işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 22:27
Ukrayna ve ABD'den kritik görüşme: Dışişleri Bakanları Sybiha ve Rubio telefonda buluştu

Ukrayna ve ABD Dışişleri Bakanları arasındaki kritik telefon görüşmesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sybiha, bu görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, iki ülke arasındaki işbirliğini ve gelecek toplantıları ele aldıklarını belirtti.

Toplantıda öne çıkan konular

Görüşme sırasında, Ukrayna ve ABD yetkilileri, haftaya Suudi Arabistan'da yapılacak toplantı hakkında fikir alışverişinde bulundu. Sybiha, burada yaptığı açıklamada, "Ukrayna savaşın sona ermesini istiyor ve kalıcı barışı sağlamak için ABD liderliği şart. Ayrıca ikili işbirliğimizi derinleştirmenin yollarını da görüştük" ifadelerini kullandı.

Bu görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik diyaloğun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ukrayna’nın barış arayışındaki kararlılığı ve ABD’nin desteği, uluslararası meselelerde kritik bir rol oynamakta.

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