Ukrayna ve Fransa Dışişleri Bakanları 'Zafer Planı'nı Görüştü

Ukrayna-Fransa Dışişleri Bakanları Görüşmesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot, Ukrayna'nın "Zafer Planı" çerçevesinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantının Detayları

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Barrot'un Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında Sybiha ile bir araya geldiği belirtildi. İki bakan, savaşın zorluklarına birlikte yanıt vermek amacıyla çeşitli konuları masaya yatırdı.

Ana Konular

Toplantıda, Ukrayna'nın Zafer Planı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış formülünün desteklenmesi gibi üstün ana başlıklar dile getirildi. Ayrıca, Rusya'nın Kuzey Kore'nin desteğiyle yürüttüğü askeri faaliyetlere karşı koyma stratejileri üzerinde duruldu.

Bakan Sybiha, Fransa'nın ülkesine verdiği sürekli destek nedeniyle teşekkür etti ve Avrupa Birliği (AB) ile NATO süreçlerinde Fransa'nın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin artırılmasının önemini ifade etti.

Savunma Sanayi İşbirliği

Sybiha, "Fransa ile savunma sanayisinde kapsamlı işbirliğinin zeminini oluşturduk. Bu, Ukrayna'da gerekli olan silahların yerelleştirilmesi ve yenilikçi Fransız teknolojilerinin transferi açısından hayati öneme sahiptir." dedi.

Ukrayna Tugayı ve Gelecek Vizyonu

Fransa'da bir Ukrayna tugayının kurulmasına yönelik çalışmaları için Sybiha, Fransız tarafına teşekkür ederek, bu adımın diğer uluslararası ortaklara örnek olmasını umduğunu belirtti.

Son olarak, Sybiha, Fransa'nın "Zafer Planı"na olan güvenini ifade ederek, bu projenin hayata geçirilmesinin, Rusya'nın askeri planlarına karşı güçlü bir yanıt olacağını aktardı.