Ukrayna ve Polonya, Hava Savunması ve Savunma Sanayisinde İşbirliğini Güçlendiriyor

Ukrayna ile Polonya, savunma sanayisi ve hava savunmasında işbirliğini artırma kararı aldı; ortak İHA projeleri ve SAFE programı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:33
Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal, Polonya ile savunma sanayisi ve hava savunma alanlarındaki işbirliğini daha da artırma kararı aldıklarını duyurdu.

Görüşme ve değerlendirmeler

Şmigal, başkent Kiev'de temaslarda bulunan Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi. İkili, ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşındaki gelişmeleri ve bölgesel güvenlik konularını değerlendirdi.

Şmigal, ikili görüşmede Ukrayna ile Polonya'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi ve bu yöndeki işbirliğinin ele alındığını belirtti.

"Bugün, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladysław Kosiniak-Kamysz ile bir dizi önemli adımlar üzerinde anlaştık. Savunma sanayisi ve hava savunma alanındaki işbirliğini güçlendireceğiz."

Ortak projeler ve öncelikler

Şmigal, hava, deniz ve kara insansız hava sistemleri gibi platformların üretimi konusunda Polonya ile ortak projeler geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı. Ayrıca, Ukrayna ordusunun tecrübesinin Polonyalı asker ve mühendislerle paylaşılacağını söyledi.

Şmigal, "İnsansız Hava Sistemleri Ortak Görev Gücü oluşturuyoruz. Bir diğer öncelik ise balistik füzeler ve yapay zekadır."

Polonya'nın da ortak projelerde yer almaya hazır olduğunu belirten Şmigal, Polonya'nın SAFE (Avrupa için Güvenlik Eylemi) programından 43,7 milyar avro alacağını ve bu mekanizmanın ortak savunma programları için kilit bir rol oynaması gerektiğini kaydetti.

Bölgesel güvenlik çağrısı

Şmigal, bölgesel güvenlik için müttefik ülkelerle ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hepimiz biliyoruz ki Rusya, sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için en büyük tehdit olmaya devam ediyor." dedi.

Taraflar, savunma sanayisi ve hava savunmasında somut adımlar atmayı ve ortak projeleri hızlandırmayı hedefliyor.

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)