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Ukrayna'ya Balistik Füze Saldırısı: Rusya'nın Hava Taarruzu

Rus ordusu, Ukrayna'nın Dnipro kentine kıtalar arası balistik füzelerle hava saldırısı düzenledi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:30
Ukrayna'ya Balistik Füze Saldırısı: Rusya'nın Hava Taarruzu

Rusya, Ukrayna'ya Bugün Hava Saldırısı Düzenledi

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun ülke topraklarına yönelik bu sabah gerçekleştirdiği hava saldırısında kıtalar arası balistik füze dahil olmak üzere çeşitli bombalar kullandığını bildirdi.

Saldırı Detayları ve Hedefler

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Telegram hesabında yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Dnipro kentine hava saldırısı düzenlediği ve bu saldırıda Astrakhan bölgesinden fırlatılan bir balistik füzenin de yer aldığı belirtildi.

Ayrıca, saldırılarda MiG-31K savaş uçağı üzerinden fırlatılan Kh-47M2 Kinjal hipersonik füzesi ve Tu-95MS stratejik bombardıman uçağından atılan KH-101 seyir füzelerinin kullanıldığı ifade edildi.

Sanayi Alanları ve Kritik Altyapı Hedef Alındı

Saldırılarda özellikle Dnipro kentindeki sanayi alanları ile kritik altyapının hedef alındığı kaydedilirken, henüz ölü veya yaralılar hakkında bir bilgi alınamadığı bildirildi.

Elektrik Kesintileri Baş Gösterdi

Bu saldırılar sonucunda, başta Kiev olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde elektrik kesintileri meydana geldiği açıklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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