Ukrayna'ya Barış Anlaşması İçin Batılı Askeri Yetkililer Toplanıyor

İngiltere, 20 Mart'ta Batılı askeri yetkililerin Ukrayna'da barış anlaşmasına yönelik operatif planları görüşeceği toplantıya ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 20:05
Ukrayna'ya Barış Anlaşması İçin Batılı Askeri Yetkililer Toplanıyor

Ukrayna’da Barış Görüşmeleri için Stratejik Toplantı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Batılı askeri yetkililerin, Ukrayna’da olası bir barış anlaşmasının operasyonel askeri aşamasını ele almak üzere 20 Mart Çarşamba günü İngiltere'de bir araya geleceklerini duyurdu.

Toplantının Önemi

Starmer, dünya liderlerinin Ukrayna konusunu ele aldığı 1,5 saatlik çevrim içi toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile yapılacak barış anlaşması durumunda Ukrayna'nın karada, denizde ve havada güvenliğini sağlayacak planların hazırlanacağını belirtti.

Londra’nın 2 Mart’ında gerçekleştirdiği Ukrayna zirvesinin ardından belirli bir genişleme ile gelen bu toplantının, kolektif kararlılığı artırdığına işaret eden Starmer, yeni taahhütlerin ortaya konduğunu ifade etti. Bu bağlamda, Ukrayna için “Gönüllüler Koalisyonu” adlı barış gücünün Avrupa'nın kolektif savunması ve güvenliği için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Askeri Planlama Süreci

Starmer, Batılı askeri yetkililerin 20 Mart tarihinde yapılacak toplantıyla askeri planlamanın operasyonel aşamasına geçiş konusundaki mutabakatı sağladığını vurguladı. Bu toplantının olası barış anlaşmasını desteklemesi ve Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına almak için güçlü planlar oluşturması bekleniyor.

ABD ile İletişim ve Güvenlik Düzenlemeleri

Başbakan Starmer, ABD'nin güvenlik desteği verip vermeyeceği konusundaki soruları yanıtlarken, ABD ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. “Bunun ABD ile birlikte yapılması gerektiği konusunda netiz ve her gün görüşüyoruz. Dolayısıyla bu tutum değişmedi,” dedi.

Ukrayna'da kalıcı bir barış sağlamak için, güvenlik düzenlemelerinin de önemli olduğunu ifade eden Starmer, önce bir barış anlaşmasının sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Putin'in geçmişte benzer anlaşmaları bozduğunu hatırlatarak, baskının artırılmasının gerekliliğine işaret etti.

İkinci Toplantı ve Katılımcılar

İngiltere, bu ay Ukrayna konulu toplantıya ikinci kez ev sahipliği yaptı. 2 Mart'ta düzenlenen zirvenin ardından, NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı da dahil olmak üzere birçok ülke temsilcisi, Londra'daki çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Starmer, yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya uluslararası bir koalisyonun gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

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