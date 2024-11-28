Ukrayna'ya Rusya'dan Büyük Saldırı: 100'den Fazla İHA ve Füze Gönderdi

Ukrayna'ya Rusya'dan Hava Saldırısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu sabah Rus ordusunun ülkelerine yaklaşık 100 insansız hava aracı (İHA) ve 90'dan fazla füze ile saldırdığını duyurdu. Saldırının özellikle enerji altyapısını hedef aldığını belirten Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden halka bilgileri aktardı.

Hedef Altyapı ve Zorluklar

Zelenskiy, “Bugün Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik yaklaşık 100 İHA ile çeşitli türden 90’ın üzerinde füze fırlatıldı. Hedef enerji sektörümüzdü.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, misket başlıkları içeren "Kalibr" tipi füzeler ile yapılan saldırının, devam eden arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını vurguladı.

Hava Savunma Sistemlerine Acil İhtiyaç

Rusya'nın kış döneminde artan saldırılarına karşı daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç olduğunu dile getiren Zelenskiy, bu konuda müttefikleriyle yoğun bir işbirliği içinde olduklarını belirtti. “Bu tür saldırılar, hava savunma sistemlerine artık depolama üslerinde değil, hayatı kurtarmak için Ukrayna'da ihtiyaç olduğunu kanıtlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Saldırıları ve Elektrik Kesintileri

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, rus saldırılarına karşı sessiz kalmadı. Rus ordusunun ülkesindeki sivilleri ve enerji altyapılarını hedef aldığını ifade eden Sybiha, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) barış istemiyor. Onu güçle barışa zorlamalıyız.” dedi.

Patlama Sesleri ve Yaralanmalar

Başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı büyük şehirlerinde patlama sesleri duyuldu. Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırılar sonucunda Kiev'de 2, Odessa bölgesinde ise 3 kişi yaralandı.

Enerji Altyapısına Yoğun Saldırılar

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun ülkedeki enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar başlattığını ve bunun sonucunda elektrik kesintilerinin meydana geldiğini bildirdi. Galuşçenko, “Enerji (altyapısı) tekrar düşmanın büyük saldırısı altında. Ukrayna'nın her yerinde enerji tesislerine saldırılar yaşanıyor.” ifadelerine yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.