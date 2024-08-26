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Ukrayna'ya Yoğun Hava Saldırısı: 100'den Fazla Füze ve İHA Kullanıldı

Ukrayna, Rusya'nın 100'den fazla füze ve İHA ile gerçekleştirdiği yoğun hava saldırısına maruz kaldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 14:28
Ukrayna'ya Yoğun Hava Saldırısı: 100'den Fazla Füze ve İHA Kullanıldı

Ukrayna'ya Hava Saldırısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik düzenlediği yoğun hava saldırısıyla ilgili bilgileri paylaştı. Saldırılarda 100'ü aşkın füze ve 100'e yakın insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını vurguladı. Zelenskiy'nin Açıklamaları

Zelenskiy, "Bugünkü saldırı, ülkemize yönelik en yoğun hava saldırılarından biri oldu," diyerek durumu özetledi. Kritik enerji altyapılarının hedef alındığını ve enerji sisteminde ciddi hasar meydana geldiğini belirtti. Ayrıca, "Maalesef ölenler var. Tüm akrabalarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara gerekli yardım yapılıyor," ifadelerini kullandı.

Saldırının Etkileri

Rusya'nın fırlattığı balistik füzelerin Kuzey Kore üretimi olduğu bilgisi de dikkat çekti. Zelenskiy, Batılı ülkelerin Ukrayna'nın uzun menzilli silah kullanma kısıtlamalarını kaldırması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Şmigal'in Değerlendirmesi

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, yoğun saldırının etkilediği 15 bölge olduğunu duyurdu. "Rusya, enerji altyapısını bir kez daha hedef aldı," ifadesini kullandı.

Altyapı Üzerindeki Etkiler

Kiev Şehri Askeri İdaresi, bu sabah erken saatlerde Rusya'ya ait savaş uçaklarından fırlatılacak seyir füzelerine karşı sirenlerin çaldığını bildirdi. Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, enerji sisteminin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Kiev'deki Elektrik Kesintileri

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından başkentin birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu. Elektrik kesintilerinin, ülke genelindeki enerji alt yapısındaki sorunlardan kaynaklandığı ifade edildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı sırasında olayda ölü veya yaralı sayısı hakkında henüz net bilgi veremedi.

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