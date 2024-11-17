Ukrayna'ya Yoğun Rus Saldırısı: 120 Füze ve 90 İHA Kullanıldı

Rusya, Ukrayna'nın Tüm Bölgelerine Saldırı Düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece saatlerinde ülkesinin tüm bölgelerine yönelik olarak 120 füze ve 90 insansız hava aracı (İHA) ile yoğun bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hava Savunma Güçleri Başarıyla Karşılık Verdi

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın farklı model İHA’lar ve “Tsirkon”, “İskender”, “Kinjal” model seyir, balistik ve aerobalistik füzeler kullandığını ifade etti. Bu saldırıya karşı, hava savunma güçlerinin 140'tan fazla hava hedefini imha ettiğini belirtti.

Enerji Altyapısına Yönelik Tehditler

Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını söyleyerek, meydana gelen hasarlara dikkat çekti. Mikolayiv kentinde gerçekleşen İHA saldırısı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Devlet Başkanı, aynı zamanda bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığını ve ilgili ekiplerin saldırının sonuçlarını ortadan kaldırma çalışmalarında yer aldığını belirtti.

Yerel Yönetimlerden Gelen Bilgiler

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısı neticesinde bölgede 2 kişinin yaralandığını paylaştı. Ayrıca, Ukrayna Demir yollarını yöneten devlet şirketi “Ukrzaliznytsia” tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dnipropetrovsk bölgesinde 2 demir yolu çalışanının hayatını kaybettiği, 3 çalışanın ise yaralandığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.