Ukraynalı Çocuklar Antalya'dan Ülkelerine Dönüyor

Ukraynalı Çocukların Antalya’dan Uğurlanma Süreci

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Türkiye’ye sığınıp, yaklaşık 2,5 yıl boyunca Antalya’da misafir edilen Ukraynalı çocuklar, ülkelerine dönmek üzere hazırlıklara başladı.

Türkiye’nin Misafirperverliği

Ukrayna’nın talebi doğrultusunda, Türkiye’nin insanî yardım eliyle desteklediği bu çocuklar, 2022 yılının mart ayından itibaren Antalya’da ağırlanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy’in eşi Olena Zelenska’nın görüşmesi sonrasında, Ukrayna’daki çocuk evlerinde kalan çocuklar, Türkiye’ye getirilmiştir.

Çocukların Eğitimi ve Etkinlikleri

Antalya genelindeki otellerde konaklayan çocuklar, bu süre zarfında çeşitli eğitim, sanatsal ve sportif faaliyetlerine katılarak normal hayatlarına devam etme fırsatı bulmuşlardır.

Veda Etkinliği

Son kafilesi 181 çocuk ve 57 koruyucu aileyle birlikte bu ay içinde ülkelerine uğurlanacak olan çocuklar için bir veda etkinliği düzenlenmiştir. Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fatih Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bu çocukları en iyi şekilde ağırlamak için gayret gösterdiklerini belirtmiştir. Yılmaz: "Hepinizi umuyoruz ki mutlu gönderiyoruz, bizler elimizden geleni yapmaya çalıştık. Allah kimseyi vatansız, topraksız bırakmasın."

Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin de, çocukların Türkiye’de güzel anılarla ayrılacağını ifade ederek misafirperverlik için teşekkürlerini iletmiştir.

İşbirliği ve Koordinasyon

Ukrayna’daki yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri, Dışişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları ile Göç İdaresi’nin koordineli bir çalışma başlattığı belirtilmiştir. Savaş mağduru çocukların büyük bir kısmı Antalya’daki otellerde kalmış, burada güvenli bir ortamda yaşamışlardır.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Türkiye'nin kapılarını açtığı ve yaklaşık 2,5 yıldır Antalya'da konuk edilen Ukraynalı çocuklar, Ukrayna'nın talebi üzerine ülkelerine gönderiliyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Türkiye'nin kapılarını açtığı ve yaklaşık 2,5 yıldır Antalya'da konuk edilen Ukraynalı çocuklar, Ukrayna'nın talebi üzerine ülkelerine gönderiliyor.