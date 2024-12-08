Ukraynalı diplomat, Ürdün'deki sokak kedileri için kariyerini bıraktı

Ukraynalı Diplomat, Sokak Kedilerine Adandı

Ukrainalı diplomat Olga Korobchuk, Ürdün'deki sokak kedilerine olan duyarlılığı nedeniyle kariyerine ara vermek zorunda kaldı. 36 yaşındaki Korobchuk, Ukrayna'nın Amman Büyükelçiliğinde çalışırken, sokak kedilerinin zor koşullarıyla karşılaştı. Birçok akranının diplomatik kariyer hedefleri varken, o hayvanların bakımını daha öncelikli bir mesele olarak gördü.

Hayvanlara Yardım Amaçlı Duygusal Bir Yolculuk

2018'de Ürdün'e gelen Korobchuk, burada sokaklardaki kedileri görerek onlara sahip çıkma kararı aldı. "Ürdün'de sokaklarda her zaman onlarca kedi bulabilirsiniz, hepsini toplamak imkansız, çünkü sahiplenme neredeyse yok," diyerek durumu açıklıyor. Bu nedenle sağlıklarını iyileştirmek için çözümler bulmaya yöneldi.

Ukrayna'ya Dönüş ve Yaşanan Zorluklar

Korobchuk, 2022 yılında diplomatik görevleri sona erdiğinde, yaklaşık 60 kedi için sahiplenici bulamayarak geri dönmek zorunda kaldı. Savaşın patlak vermesiyle birlikte, kedilerini Ukrayna’ya transfer etme süreci de karmaşıklaştı. "Savaş nedeniyle direkt uçuşların iptal edilmesi ve finansal zorluklar beni durdurdu," diyor Korobchuk.

Toplumda Farkındalık Yaratma Çabası

Yerel ve uluslararası kuruluşlara yardım talebiyle ulaşan Korobchuk, sonunda kendi organizasyonunu kurmak gerektiğine karar verdi. Gelecekte hayvanların yaşam kalitesini iyileştirmek için eğitim, sterilizasyon ve aşılama programlarının önemine dikkat çekti. Bu çabalar sayesinde kedilerin Avrupa'daki aileler tarafından sahiplenilmesine olanak sağlamayı umuyor.

Geçici Barınma ve Maddi Zorluklar

Korobchuk, geçici olarak dostlarının yanında kalıyor ve sokak kedilerine yardım etmeye devam ediyor. "100'den fazla kediyle ilgileniyorum, ama hepsini bir arada tutamıyorum," diyor. Aylık masraflarının yaklaşık 16 dolar gibi bir rakam olduğunu belirten Korobchuk, merhamet ve şefkatin asıl ihtiyaç olduğunu vurguluyor.