Ukraynalı Müziğin Dinamik Teması: Adana'da Konser

Ukraynalı Prime Orchestra, Adana'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Ukrayna'daki savaşın etkilerini hafifletmek ve mağdurlara yardım etmek amacıyla dünya genelinde konserler veren Prime Orchestra, Adana'da muhteşem bir performans sergiledi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu'ndaki Etkinlik

Etkinlik, Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu'nda gerçekleşti. 'Dance Sympho Show' başlıklı konserde, grup dünya çapında tanınan sanatçılara ait 18 hit parçayı seslendirdi. Denis Doroshenko şefliğindeki orkestra, Ace of Base, Michael Jackson ve Gloria Gaynor gibi isimlerin unutulmaz şarkılarıyla seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Savaşın Ardından Gelen Dayanışma

Doroshenko, konser öncesi yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra dünya turuna çıktıklarını vurgulayarak, amaçlarının hem Ukrayna'ya destek olmak hem de kültürlerini yaşatmak olduğunu ifade etti. Doroshenko, "Bu konserlerden elde ettiğimiz gelirle mobil hastaneler kurmak istiyoruz. Harkov bölgesi gerçekten zor bir durumda. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz," dedi.

Türkiye'ye Teşekkür Mesajı

Sanatçılardan Anna, Avrupa'da birçok konser verdikten sonra Türkiye'de de etkinliklerine devam ettiklerini belirtti. Gelirlerin Ukrayna'ya yardım için kullanılacağını söyleyen Anna, "Türkiye bizi çok seviyor ve destekliyor. Konserlerden iyi katkılar alıyoruz," dedi.

Maria, Türkiye'den aldıkları sıcak karşılamadan etkilendiklerini ve konserlerde seyircilerin enerjisinin yüksek olduğunu dile getirdi. "Müziğimiz onlara ilaç gibi geliyor," ifadelerini kullandı.

Prime Orchestra, Adana'daki bu özel konserle birlikte, kardeşlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha hatırlatmış oldu.