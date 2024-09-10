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Ukraynalı Prime Orchestra, Antalya'da Savaş Mağdurlarına Destek İçin Konser Verdi

Antalya'da düzenlenen Prime Orchestra konseri, savaş mağdurları için umut dolu bir etkinlik oldu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 23:43
Ukraynalı Prime Orchestra, Antalya'da Savaş Mağdurlarına Destek İçin Konser Verdi

Antalya'da Unutulmaz Bir Konser

Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, ülkelerindeki savaşın mağdurlarına yardım amacıyla Antalya'da bir konser düzenledi. Aktüel Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen "Dance Sympho Show" konserinde, sanatçılar 1980'ler ve 1990'ların hit pop müziklerini canlı olarak seslendirdiler.

İkonik Şarkılar ve Duygu Dolu Anlar

Bu özel performansta; Abba, Backstreet Boys, Ace of Base, Michael Jackson ve Gloria Gaynor gibi ünlü isimlerin sevilen 18 parçası yer aldı. Orkestraya Denis Doroshenko yönetti. Ayrıca, solist sanatçılar Nikita Savenkov, Vika, Anna ve Maria sahne aldı ve Türk hayranları için özel olarak Tarkan'ın "Şımarık" şarkısını seslendirdi.

İhtiyaç Sahiplerine Yardım Amacıyla

Konseri Ukrayna Konsolosu Oleksandr Voronin ve birçok müziksever izledi. Konserden elde edilen gelir, Ukrayna'da savaş mağdurlarına yönelik yardım projeleri için kullanılacak. Doroshenko, "2014'te kurulan Prime Orchestra, Avrupa'nın birçok yerinde konserler verdik. Şu ana kadar 300'den fazla konser gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz gelirlerle, çatışma sonrası ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz." dedi.

Müzik ile Dayanışma Mesajı

Doroshenko ayrıca, ülkelerinden zorla ayrılmak zorunda kalan insanlara müzik yoluyla destek olma amacı taşıdıklarını ifade ederek, "Konserlerimiz sadece eğlenceden ibaret değil, aynı zamanda birlik ve dayanışma mesajı taşıyor. Türkiye'yi çok seviyoruz ve konser programlarımız için daha sık burada olmayı planlıyoruz," şeklinde konuştu.

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser...

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser...

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser...

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser...

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser...

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser...

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser...

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser...

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser...

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser...

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser...

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser...

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

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