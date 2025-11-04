Ula'da İddia: Uyuşturucudan Kaçmak İçin Evi Ateşe Verdi

Gökova Mahallesi'ndeki baskında ev alevlere teslim oldu

Muğla'nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerinin bir eve baskın düzenleyeceği sırada evde bulunan şüpheli şahsın, iddiaya göre uyuşturucu ile yakalanmamak için evi ateşe verdiği belirtildi.

Baskın hazırlığı sırasında çıktığı ileri sürülen yangın kısa sürede büyüdü ve bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Olay yerinde çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

