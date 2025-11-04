Ula'da İddia: Uyuşturucudan Kaçmak İçin Evi Ateşe Verdi

Muğla'nın Ula ilçesinde jandarma baskını sırasında şüpheli, iddiaya göre uyuşturucu bulunan evi ateşe vererek kaçtı; itfaiye yangını söndürdü, arama sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:02
Ula'da İddia: Uyuşturucudan Kaçmak İçin Evi Ateşe Verdi

Ula'da İddia: Uyuşturucudan Kaçmak İçin Evi Ateşe Verdi

Gökova Mahallesi'ndeki baskında ev alevlere teslim oldu

Muğla'nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerinin bir eve baskın düzenleyeceği sırada evde bulunan şüpheli şahsın, iddiaya göre uyuşturucu ile yakalanmamak için evi ateşe verdiği belirtildi.

Baskın hazırlığı sırasında çıktığı ileri sürülen yangın kısa sürede büyüdü ve bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Olay yerinde çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YANAN EVİN UYUŞTURUCU İLE YAKALANMAMAK İSTEMEYEN ŞAHIS TARAFINDAN KUNDAKLANDIĞI İDDİA...

YANAN EVİN UYUŞTURUCU İLE YAKALANMAMAK İSTEMEYEN ŞAHIS TARAFINDAN KUNDAKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
3
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
4
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
5
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
7
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti