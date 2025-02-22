Ula Göleti'nin Su Seviyesi Yağışlarla Yeniden Yükseldi

Ula Göleti, yağışların ardından eski seviyesine ulaşarak bölgedeki su kaynaklarının durumunu iyileştirdi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 12:33
Ula Göleti'nin Su Seviyesi Yağışlarla Yeniden Yükseldi

Ula Göleti'nin Su Seviyesi Yağışlarla Yeniden Yükseldi

Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı nedeniyle su seviyesi kıyıdan yaklaşık 50 metre çekilen Ula Göleti, son yağışlarla birlikte eski haline döndü.

Çam ağaçlarıyla kaplı ve florası zengin olan gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanları ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan gölete gelenler, suların çekildiği dönemlerde oluşan adacıklarda yürüyüş yaparken, şimdi göletin dolmasıyla etrafında piknik yapıyor ve bisiklet biniyor.

Yağışlarla yeniden suyla dolan göletin görüntüleri drone ile kaydedildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Ula Göleti'nin son yağışlarla beslendiğini ve bu durumun bölgedeki su kaynaklarının durumunu belirtti.

Özçelik, yaptığı açıklamada, "Ula Göleti son yıllardaki en yüksek seviyesinde. Küçük bir gölet olmasına rağmen bölgedeki hidrolojik kuraklığın göstergesi olarak değerlendirilebilir. Batı Akdeniz’deki birçok baraj ve göletteki su seviyesi geçen yıla göre artmış durumda," ifadelerini kullandı.

Bölgenin mevsim normallerinde aralık, ocak ve şubat aylarında yıl boyunca düşen yağışın yaklaşık yarısını aldığını belirten Özçelik, "Bu yıl sadece aralık ayında 300 milimetrenin üzerinde yağış aldı. Bunun sonucu olarak bölgedeki birçok baraj ve göletteki su seviyesinin yükseldi," dedi.

Özçelik ayrıca, Ula Göleti'nin kuruması nedeniyle tabana oturan yüzer iskelelerin de şu anda en üst seviyede olduğunu vurguladı.

Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı nedeniyle suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre çekilen Ula Göleti...

Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı nedeniyle suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre çekilen Ula Göleti yağışlarla eski haline döndü. Suların çekildiği alanda daha önce oluşan adacıklar yağışların ardından yine göletin içinde kaldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı nedeniyle suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre çekilen Ula Göleti...

Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı nedeniyle suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre çekilen Ula Göleti yağışlarla eski haline döndü. Suların çekildiği alanda daha önce oluşan adacıklar yağışların ardından yine göletin içinde kaldı.

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