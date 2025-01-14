ULAK Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, 'Yılın Kareleri' Oylamasında İmza Attı

ULAK Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, Yılın Kareleri Oylamasında

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Anadolu Ajansı, yıl boyunca çekilen etkileyici fotoğrafları niteliksel bir değerlendirmeye tabi tutarak, ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Fotoğrafların Değerlendirilmesi

Yılın en dikkat çekici görüntülerinin oylamaya sunulması, birçok yerel ve ulusal basın kuruluşunun dikkatini çekti. Kömürcü, bu etkinliğin önemine vurgu yaparak, fotoğrafların toplumsal olayları, kültürel zenginlikleri ve unutulmaz anları yansıttığını ifade etti.

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.