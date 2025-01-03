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Ulaşım Desteği Üst Limiti 1900 TL'ye Yükseltildi

Öğrencilere ulaşım desteği 2025 yılı için tek yön 1900 TL oldu. Bakan Göktaş açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:37
Ulaşım Desteği Üst Limiti 1900 TL'ye Yükseltildi

Ulaşım Desteği Üst Limiti 1900 TL'ye Yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması amacıyla başlatılan Ulaşım Desteği'nin üst limit tutarının tek yön için 1900 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

Öğrencilerin Ulaşım Giderlerine Destek

2022 yılında hayata geçirilen Ulaşım Desteği, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam etmekte ve bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin bu destekten yararlandığını vurgulayan Bakan Göktaş, ailelerinden farklı illerde eğitim gören ilk, orta ve yükseköğrenim öğrencileri için şehiriçi ulaşım giderlerine katkıda bulunduklarını belirtti.

Bakan Göktaş’tan Açıklamalar

Bakan Göktaş, ulaşım desteğinin gidiş-dönüş olarak yılda dört kez sağlandığını ifade ederek, "Öğrencilerimize 2025 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarını güncelleyerek tek yön için 1250 TL'den 1900 TL'ye yükselttik. Şu ana kadar yaklaşık 100 milyon lira kaynak aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilerin ulaşım giderleri için yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Başvuru Süreci

Destek programına başvuruların, öğrencinin veya ailesinin aile ikametinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Göktaş, desteklerin paranın topluma adil bir şekilde ulaştırılması için bütüncül sosyal hizmet modellerinin geliştirilmesi amacıyla sürdürüleceğini belirtti.

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