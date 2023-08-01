Ulaşım zamları İzmir'i teğet geçmedi! Ankara'dan ucuz ama yine de pahalı!
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Zam haberleri peş peşe gelirken İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 48 zam yapıldığı bilgisi verildi. Ücret 8,78 TL olurken biniş ücreti 13 TL olarak yükseldi.
Seçimlerin geride kalmasıyla beraber zam haberleri gelirken ulaşım ve minibüslere zam yapılacağı duyuruldu. KDV, ÖTV ve akaryakıt zamları sonrası toplanan UKOME toplu ulaşıma yüzde 48 oranında zam uygulamasına tabi tutuldu.
Gelen zamlarla beraber tek biniş 8.78 TL olurken gelen artışla 13 TL'ye yükseldi. Tam binişlerde aktarma 6,5 TL, üçüncü sonraki aktarmalar ise 3,26 TL olarak açıklandı.
Toplu ulaşımda öğrenci biletleri 3 TL olurken gelen zamlarla beraber 5,14 liraya yükseldi. 60 yaş ilk biniş 11,50 lira, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 lira olarak belirlendi. Halk Taşıt’larda ilk biniş 6,5 lira, öğrenci 2,5 lira, birinci aktarma tam 3,25, ikinci aktarma 1,63 TL olarak güncellendi.
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