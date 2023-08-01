Ulaşım zamları İzmir'i teğet geçmedi! Ankara'dan ucuz ama yine de pahalı!

Zam haberleri peş peşe gelirken İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 48 zam yapıldığı bilgisi verildi. Ücret 8,78 TL olurken biniş ücreti 13 TL olarak yükseldi.