Ulaşımda yeni düzenleme: Otoyollarda bariyersiz ve gişesiz ulaşım sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyollarda gişelerin kaldırılarak Serbest Geçiş Sistemi'ne geçildiğini açıkladı. Uraloğlu, bu sayede trafik akışının kesintisiz devam edeceğini belirtti. Uraloğlu, Türkiye genelinde 106 gişeden 20'sinin Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürüldüğünü, 86 noktada daha sistemin devreye alınacağını bildirdi. Uraloğlu, İstanbul'da da 6 gişenin Serbest Geçiş Sistemi'ne geçtiğini, 5 gişede daha uygulamayı planladıklarını kaydetti.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, gişelerdeki şerit seçimi ve hız azaltma zorunluluğunun trafik akışını bozduğunu, bu yüzden Serbest Geçiş Sistemi'ne geçtiklerini söyledi.

"Trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 20'sinde hayata geçirdik. 86 noktada daha kaldırarak dönüştüreceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek. Bu noktada bakanlık olarak ne yapmamız gerekiyorsa o adımları atacağız" dedi.

Uraloğlu, İstanbul'da Serbest Geçiş Sistemi ile ilgili yaptıkları çalışmalara da değindi. Uraloğlu, şunları söyledi:

"Göz bebeğimiz İstanbul'da en büyük problemlerden biri trafik dedik ve bu noktada ne yapılması gerekiyorsa yapmak için kolları sıvadık. Gişelerde ödeme alma noktasında yaşanan trafik problemini takip ettik. Arkadaşlarımızla 'bu noktada neler yapabiliriz' diye çalışmalar yaptık ve Serbest Geçiş Sistemi'ni devreye almaya karar verdik."







Uraloğlu, saha düzenlemelerinin sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulama yerini serbest geçişe bırakıyor. Böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. 6 adedi İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlıyoruz ve ihale hazırlıklarına devam ediyoruz. Böylece trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz."

Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'ne geçen gişelerin Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy ve Şekerpınar olduğunu açıkladı. Uraloğlu, "Yakın zamanda dönüştüreceğimiz noktalar ise Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy olacak." dedi.





ULAŞIM DÜZENLENEMELERİNDE ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNİN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme altyapısında depremin neden olduğu zararları çabucak giderdiklerini ve kalıcı eserlerin inşasına da hız kesmeden devam ettiklerini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, deprem bölgesine bu yıl bütçeden 35,43 milyar lira ayrıldığını duyurdu. Uraloğlu, bakanlık olarak depremin ilk dakikasından itibaren çok kritik çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Deprem bölgesinde kara yolları yol ağında bulunan 9 bin 176 kilometrelik yolun sadece yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluşmuştu. Yani 11 ilimizde ulusal yol ağımızın yüzde 98'i depremden herhangi bir zarar görmedi. Hasara uğrayan kesimlerde de ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için 7/24 sahadaydık" dedi.

Bakan Uraloğlu, deprem sonrası hava yoluyla afet lojistiğini hızlı ve etkili bir şekilde kullandıklarını, 720 bin vatandaşı bölgeden boşalttıklarını ifade ederek, "AFAD Yönetim Merkezi ile koordineli olarak hava yoluyla birlikte kara, deniz ve demir yoluyla 1 milyonun üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik" diye konuştu. Uraloğlu depremin maddi hasarını telafi etmek için 2023 yılında 17,66 milyar lira harcadıklarını, 2024 yılında ise 35,43 milyar lira harcama yapacaklarını, 2024 sonrası için de 15,31 milyar lira ayırdıklarını, toplamda 68,40 milyar lira harcama öngördüklerini belirtti.