Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 2025 Bütçesini TBMM'de Tanıttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda anlattı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcı sayısının 75 milyon olduğunu ve bu oranın dünya genelindeki kullanıcı sayısının yüzde 1,4'üne karşılık geldiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'de internette geçirilen sürenin günlük 7 saat ile dünya ortalamasının yüzde 8 üzerinde olduğunu ifade etti.

Bölünmüş Yol ve Kara Yolu Projeleri

Uraloğlu, 22 yılda hayata geçen 479 kilometre köprü ve viyadük ile toplam uzunluğun 790 kilometreye çıktığına dikkat çekerek, ayrıca 717 kilometre tünel yapıldığını belirtti. Ülke kara yollarındaki taşıt kullanımının yüzde 195 arttığını söyleyen Uraloğlu, trafik güvenliğinde ise 100 milyon taşıt-kilometre başına hayatını kaybeden kişi sayısında %77’lik bir azalma sağladıklarını ifade etti.

Gelecek Hedefleri: Elektrikli Araçlar ve Yol Ağının Genişlemesi

Bakan Uraloğlu, 2035 yılı itibarıyla iki araçtan birinin elektrikli olmasını beklediklerini vurgularken, bölünmüş yol ağını 2028'de 31 bin 250 kilometreye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yol Medeniyettir' vizyonuyla, büyük kara yolu projelerimizle ülkemizi yarınlara taşıyoruz.” dedi.

Modern Ulaşım: Hava ve Deniz Taşımacılığı

Bakan, hava yolu yolcu trafiği sıralamasında Avrupa'da 3’üncü, dünyada 7’nci sıraya yükseldiklerini belirtti. İç hat uçuş noktası sayısının 26’dan 58’e çıkarıldığını aktarırken, 2025’te yurt içi uçuş frekans sayısını %10 artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Denizcilikte Hedef: İlk 10'a Girmek

Türkiye'nin denizcilik sektöründeki büyümesini vurgulayan Uraloğlu, Türk sahipli deniz ticaret filosunun 2 bin 107 gemi ve 52,7 milyon geçerli ton kapasitesiyle dünyada 11’inci sıraya yükseldiğini dile getirdi.

Yerli ve Milli 5G İletişimi

Uraloğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Projesi ile iletişim altyapısında dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade ederken, Türkiye'nin uydu çalışmaları ve Türksat 6A projesi hakkında da bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 2025 hedefleri doğrultusunda ulaştırma ve haberleşme alanında yatırımlara devam edeceklerini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.