Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çad ile Sivil Havacılıkta İşbirliği Vurguladı

Bakan Uraloğlu ve Çadlı Meslektaşı Görüşme Gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Çad Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İş Birliği Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısı sonrasında, Çad Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Fatima Goukouni Weddeye ile bir araya geldi. Uraloğlu, iki ülke arasında sivil havacılık konusundaki ilişkilerin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Görüşmede, Türkiye'nin Afrika ile olan ilişkilerinin önemine değinen Uraloğlu, Çad ile de ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Uraloğlu, havacılık alanındaki çalışmalara ilişkin, "Bu noktada ülkemizden Çad'a 5 sefer yapılması önemli. Yasal düzenlemeler ve bürokratik işlemlerin azaltılması ilişkilerimizi daha ileriye götürecektir," dedi.

Uraloğlu ayrıca, Çadlı vatandaşların Türkiye'ye seyahatlerinde karşılaştıkları bagaj sorunlarını çözüme kavuşturmak için Türk Hava Yolları (THY) ile çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Müteahhitlik ve Balıkçılıkta İşbirliği Fırsatları

İki ülkenin balıkçı tekneleri üretiminde de işbirliği yapabileceğine dikkat çeken Uraloğlu, Çad'ın Kamerun ile olan demir yolu projesinde Türkiye'nin katkılar sağlayabileceğini belirtti. Türk müteahhitlerinin dünya genelindeki tecrübelerine vurgu yapan Uraloğlu, "Her yerde her işi kolaylıkla yapabiliyoruz. Bu alanda da işbirliği yaparak ilişkilerimizi geliştirebiliriz," ifadesini kullandı.

Bakan Weddeye ise görüşmede, ulaştırma ve sivil havacılık alanındaki işbirliğinin önemine vurgu yaparak, "THY'nin haftalık sefer sayısının artırılması, Çad için büyük katkı sağlar," dedi. Ulaşım projeleri hakkında Türk yatırımlarının önemine işaret eden Weddeye, demir yolu projesinde Türk uzmanların tecrübelerinin paylaşılmasının kendileri için değerli olacağını belirtti.

Ulaştırma alanındaki tüm prosedürlerin kolaylaştırılması gerektiğini dile getiren Weddeye, Türkiye'ye duydukları güvenin altını çizerek, "Altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, özellikle de Türk firmalarıyla birlikte yürütülecek projelerle mümkündür," şeklinde konuştu.