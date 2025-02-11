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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Cenevre'de Uluslararası Görüşmelerde Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cenevre'de uluslararası mevkidaşlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:57
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Cenevre'de Uluslararası Görüşmelerde Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cenevre'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir dizi uluslararası görüşmeler için mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Uraloğlu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu'na katılmak amacıyla Cenevre'de bulunuyor.

Kırgızistan ile Verimli Toplantı

Uraloğlu, Kırgızistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Syrgabaev Absattar ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair, "Mevkidaşımla Kalkınma Yolu Projesi ve ticaret koridorları üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ulaştırma ve altyapı alanındaki işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hollanda ile Sürdürülebilir Ulaşım Üzerine Fikir Alışverişi

Bakan Uraloğlu, ayrıca Hollanda Çevre ve Toplu Taşıma Bakanı Chris Jansen ile yapılan görüşmeyi de değerlendirdi. Uraloğlu, "Ulaştırma ve altyapı alanındaki işbirliklerimizi güçlendirmek, sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve toplu taşıma politikaları üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Verimli geçen toplantımızın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde belirtti.

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