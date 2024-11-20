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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, COP29'da Türkiye'nin 2053 Sıfır Emisyon Hedefini Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, COP29'da Türkiye'nin 2053 sıfır emisyon hedefini ve yenilenebilir enerji planlarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:39
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, COP29'da Türkiye'nin 2053 Sıfır Emisyon Hedefini Açıkladı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, COP29'da Türkiye'nin 2053 Sıfır Emisyon Hedefini Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde "Sürdürülebilir ve Dijital Orta Koridor ve Ötesi" adlı Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Uraloğlu, burada Türkiye'nin 2053 sıfır emisyon hedefini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasıyla birlikte küresel iklim değişikliği sorunuyla mücadeledeki duruşunu pekiştirdiğini ve bu doğrultuda uygulama politikalarını hızlandırdığını belirtti.

Yenilenebilir Enerji ile Gelecek

Uraloğlu, Türkiye'nin 2053 yılına kadar demir yolu taşımacılığının toplam enerji ihtiyacının en az yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı planladığını ifade etti.

Ulaşımın, insanların günlük yaşamlarını kolaylaştıran ve ekonomik faaliyetleri destekleyen hayati bir sektör olduğunu vurgulayan Uraloğlu, seyahat sürelerinin kısaldığını ve ulaşım faaliyetlerinin karbon ayak izinin arttığını söyledi. Carbonsuz taşımacılık için çalışan politikaların geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik

Yeşil Dijital Eylem Sonuç Bildirgesi'ni kabul ettiklerini hatırlatan Uraloğlu, iklim dostu dijitalleşme ve emisyon azaltımının hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi. Dijitalleşmenin, emisyon takibi ve taşımacılık süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılacağını belirtti. Elektronik Geçiş Belgesi (e-permit) Projesi ile uluslararası kara yolu taşımacılığında sınır geçişlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Denizcilik Sektöründeki Yenilikler

Denizcilik sektöründe sera gazı salınımlarını azaltmak için yeşil denizcilik projeleri başlattıklarını duyuran Uraloğlu, yeni gemi inşaatı ve limanlardaki yenilenebilir enerji sistemlerine destek sağlayacaklarını açıkladı.

Uraloğlu, Türkiye'nin yük taşımacılığı politikalarını uluslararası bir perspektifle şekillendirdiğini ve Asya ve Avrupa kıtalarını demir yolu ve kara yolu ile birleştirerek kesintisiz bir ulaştırma altyapısı oluşturma hedefinde olduklarını dile getirdi.

Pavilyon Ziyareti

Bakan Uraloğlu, ayrıca COP29'un Mavi Bölgesi'nde bulunan Türkiye pavilyonunu ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan pavilyonda, Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelesi için gerçekleştirilen projeler sergilendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamındaki "Sürdürülebilir ve Dijital Orta Koridor ve Ötesi" başlıklı Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamındaki "Sürdürülebilir ve Dijital Orta Koridor ve Ötesi" başlıklı Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

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