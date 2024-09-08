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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Güney Kore'ye Ziyaret Gerçekleştiriyor

Bakan Uraloğlu, Güney Kore'de Küresel Altyapı İşbirliği Konferansı'na katılacak, çeşitli temaslar yapacak.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 14:42
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Güney Kore'ye Ziyaret Gerçekleştiriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Güney Kore'ye Gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11-12 Eylül tarihleri arasında Güney Kore'de bulunacak. Bu ziyaret, Küresel Altyapı İşbirliği Konferansı (GICC) 2024 kapsamında gerçekleştirilecek.

Büyükelçilik Ziyareti ve İkili Görüşmeler

Bakan Uraloğlu, 11 Eylül Çarşamba günü ilk olarak Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek ve Büyükelçi Salih Murat Tamer ile görüşecek. Ardından Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo ile bir araya gelecek.

İşbirliği Potansiyeli Ele Alınacak

Görüşmelerde Türkiye ve Güney Kore'nin haberleşme ve altyapı projelerinde işbirliği yapma potansiyeli değerlendirilecek. Ayrıca iki ülkenin mühendislik, teknoloji ve altyapı deneyimlerinin paylaşılması hedefleniyor.

GICC 2024 Etkinliği ve Temaslar

Uraloğlu, GICC 2024 etkinliğine katılarak uluslararası şirketler ve kurumlarla yeni işbirlikleri geliştirmeye çalışacak. Güney Koreli iş insanlarıyla bir araya gelip Türkiye'nin lojistik, ulaşım ve altyapı yatırımları hakkında istişarelerde bulunacak.

Önemli Ziyaretler ve Anma Töreni

Toplantıların ardından Gyeongbok Sarayı ve Namsan Seul Kulesi gibi önemli yerleri ziyaret edecek. Ayrıca ziyaretin ikinci gününde hızlı trenle Busan şehrine geçecek ve burada Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek, Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden Türk şehitleri anısına çelenk bırakacak.

Uraloğlu'na bu ziyaretinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay eşlik edecek.

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