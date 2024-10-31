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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'ni 2030-2031'de Tamamlamayı Hedefliyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin 2030-2031'de tamamlanacağına işaret etti ve detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 18:47
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'ni 2030-2031'de Tamamlamayı Hedefliyor

Kalkınma Yolu Projesi İçin Hedef Tarih

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin oldukça önemli bir proje olduğunu vurgulayarak, "Eğer önümüzdeki yıl ihaleyi gerçekleştirebilirsek, 2025 yılının sonuna doğru 2026'da başlayabiliriz. Bu durumda projenin tamamlanmasını 2030-2031 yıllarında konuşabiliriz," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı

Bakan Uraloğlu, Bağdat'ta Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın katılımıyla gerçekleşen Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı sonrası gazetecilere bilgi verdi. Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak’a yaptığı ziyarette bu proje için mutabakat sağlandığını belirten Uraloğlu, konseyin ilk toplantısının 29 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Projenin Durumu ve Gelecek Planları

Uraloğlu, toplantıda projenin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını açıkladı. "Proje çalışmalarında %90'a varan bir ilerleme kaydedildi," diyen Uraloğlu, Irak, BAE ve Katar'ın bakanlarıyla projeye yönelik yol haritasını ve detaylı fizibilite çalışmalarını ele aldıklarını ifade etti. Uraloğlu, projeye dahil edilecek enerji ve iletişim hatları hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Projenin Kapsamı

Projenin 1200 kilometrelik demir ve karayolu ağını kapsadığını belirten Uraloğlu, Türkiye'deki 2100 kilometrelik kısmıyla birlikte projenin uluslararası düzeyde önemli olduğunu vurguladı. "2025 yılında proje finansmanı ve yapım çalışmalarına başlanması hedefindeyiz. Yeni bir araya gelme programı da oluşturduk," bilgisini verdi. Ayrıca, teknik ekiplerin Türkiye ve diğer ülkelerde bir araya gelerek projenin yönetim modelini tartışacaklarını da sözlerine ekledi.

Uraloğlu, "2030-2031 yıllarını konuşabiliriz," diyerek hedeflerini net bir biçimde ifade etti.

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