Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Kocaeli'de Gençlerle Bir Araya Geldi

Bakan Uraloğlu, sosyal medya kullanımı ve ulaşım projeleri hakkında gençlerle bilgi paylaşımında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:43
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Kocaeli'de Gençlerle Bir Araya Geldi

Uraloğlu, Kocaeli'de Gençlerle Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli'de düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Kampı" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki sosyal medya kullanımına ilişkin önemli veriler sundu.

Sosyal Medya Kullanımı

Dünya genelinde sosyal medyada geçirilen ortalama sürenin 6,5 saat olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'deki ortalamanın ise 7 saat olduğunu ifade etti. Uraloğlu, sosyal medyanın faydalarını kabul etmekle birlikte, gençlerin bu platformların esiri olmamaları gerektiğini vurguladı.

Şiddet ve Filistin Üzerine Değerlendirmeler

Filistin'deki duruma da değinen Uraloğlu, insanların ölüm korkusuyla yaşadığını ve uluslararası birçok ülkenin bu durumu sadece izlemekle yetindiğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin için gösterdiği çabaları da ön plana çıkararak, milletin bu konuda Erdoğan'ın arkasında olduğunu söyledi.

Ulaştırma Alanındaki Yatırımlar

Bakan Uraloğlu, ulaştırma yatırımları ile ülkenin refah düzeyinin arttığını ifade ederek, kara yolları ve hava yolları alanında yapılan projelere de dikkat çekti. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolun, 29 bin 500 kilometreye çıkarıldığını ve bu gelişmenin milli gelire büyük katkı sağladığını vurguladı.

Yap-İşlet-Devret Modeline Yönelik Açıklamalar

Uraloğlu, kamu özel ortaklığı modelinin son yıllarda tercih edildiğini belirtirken, eleştirilere de yanıt verdi. Projelerin finansmanında maliyet hesaplarının doğru yapıldığını ve geçiş şartlarının dikkate alındığını ifade etti.

Türksat 6A ve Gelecek Projeleri

Türksat 6A uydusundan bahseden Uraloğlu, %81 yerlilik oranıyla üretilip uzaya fırlatıldığını açıkladı. Bu projenin Türk milletinin gücünü simgelediğini belirtti ve gelecekte dünya genelindeki uydu ihtiyacı olan ülkelere de hizmet vereceklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye’nin Bakanları Brezilya’da Uçak Üretim Tesisini İnceledi
2
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı
3
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
4
İstanbul-Londra Uçak Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcuya Cezası Kesildi
5
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
6
Sudan Yönetiminden Türkiye'ye Teşekkür
7
Mersin'de Çöp Dökme Alanında Bulunan Erkek Cesedinin Kimliği Belirlendi

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları