Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Kocaeli'de Gençlerle Bir Araya Geldi

Uraloğlu, Kocaeli'de Gençlerle Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli'de düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Kampı" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki sosyal medya kullanımına ilişkin önemli veriler sundu.

Sosyal Medya Kullanımı

Dünya genelinde sosyal medyada geçirilen ortalama sürenin 6,5 saat olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'deki ortalamanın ise 7 saat olduğunu ifade etti. Uraloğlu, sosyal medyanın faydalarını kabul etmekle birlikte, gençlerin bu platformların esiri olmamaları gerektiğini vurguladı.

Şiddet ve Filistin Üzerine Değerlendirmeler

Filistin'deki duruma da değinen Uraloğlu, insanların ölüm korkusuyla yaşadığını ve uluslararası birçok ülkenin bu durumu sadece izlemekle yetindiğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin için gösterdiği çabaları da ön plana çıkararak, milletin bu konuda Erdoğan'ın arkasında olduğunu söyledi.

Ulaştırma Alanındaki Yatırımlar

Bakan Uraloğlu, ulaştırma yatırımları ile ülkenin refah düzeyinin arttığını ifade ederek, kara yolları ve hava yolları alanında yapılan projelere de dikkat çekti. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolun, 29 bin 500 kilometreye çıkarıldığını ve bu gelişmenin milli gelire büyük katkı sağladığını vurguladı.

Yap-İşlet-Devret Modeline Yönelik Açıklamalar

Uraloğlu, kamu özel ortaklığı modelinin son yıllarda tercih edildiğini belirtirken, eleştirilere de yanıt verdi. Projelerin finansmanında maliyet hesaplarının doğru yapıldığını ve geçiş şartlarının dikkate alındığını ifade etti.

Türksat 6A ve Gelecek Projeleri

Türksat 6A uydusundan bahseden Uraloğlu, %81 yerlilik oranıyla üretilip uzaya fırlatıldığını açıkladı. Bu projenin Türk milletinin gücünü simgelediğini belirtti ve gelecekte dünya genelindeki uydu ihtiyacı olan ülkelere de hizmet vereceklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı. Uraloğlu kampta ok atışı yaptı.