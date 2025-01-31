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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Açıklamalar: Türksat 6A Uzayda!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun başarıyla uzaya yerleştirildiğini açıkladı ve Edirne'ye yatırımları vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:36
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Açıklamalar: Türksat 6A Uzayda!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Edirne Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türksat 6A uydumuzun başarıyla uzaya yerleştirildiğini duyurdu. Uraloğlu, Türk mühendisleri tarafından projelendirilen yerli ve milli uydu için, "Hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim. Bütün testleri geçti, önümüzdeki ay resmi olarak görevini başlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Edirne'ye Yatırımlar ve Hızlı Tren Projesi

Bakan Uraloğlu, Edirne’ye ulaştırma, altyapı ve iletişim alanında 50 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirtti. Hızlı Tren Projesi’nin de önemine dikkat çekerek, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi hatlarımızın Çerkezköy ile Kapıkule arası 153 kilometre, bu sene hizmete açacağız" dedi.

AK Parti ve Kadınların Rolü

Bakan Uraloğlu, AK Parti'nin hizmet ederken vatandaşlarla da iletişim kurmaya önem verdiğini vurgulayarak, partinin kadın kollarının bu konudaki özverisine dikkat çekti. "Sizin dokunduğunuz yerde güller bitiyor, bereket oluyor. Allah razı olsun, iyi ki varsınız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu da Konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, partinin eser siyaseti ile Türkiye'yi ileriye taşıdığını belirtti. Ulaşım alanındaki gelişmelere vurgu yaparak, "AK Parti döneminde 25 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Hedefimiz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek" dedi.

Kongrede Divan Seçimi Gerçekleştirildi

Kongrede ayrıca, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da konuşma yaptı. Tek liste ile gidilen seçimde, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığına Yıldız Yeşilkurt seçildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Edirne'de bir düğün salonunda düzenlenen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Edirne'de bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Edirne İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresine katıldı. Kongrede AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu (sağ 3) de yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Edirne'de bir düğün salonunda düzenlenen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Edirne'de bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Edirne İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresine katıldı. Kongrede AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu (sağ 3) de yer aldı.

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