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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Avrupa Hareketlilik Haftası Mesajı

Bakan Uraloğlu, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma ağlarını genişletmeye ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik yatırımlara vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:10
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Avrupa Hareketlilik Haftası Mesajı

Ulaştırma Bakanı’nın Avrupa Hareketlilik Haftası Mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, kentsel hareketlilikte sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerek, "Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ruhuna uygun olarak, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma ağlarımızı yaygınlaştırmak için adımlar atıyoruz. Ayrıca, kara yollarında karbon emisyonlarını azaltacak yatırımlara önem veriyoruz," dedi.

Toplu Taşıma ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uraloğlu, vatandaşların konforunu ve sağlığını öncelikli hedef olarak benimsediklerini belirtti. "Kentsel alanlardaki ulaşım yatırımlarımızın merkezine vatandaşımızın konforunu ve sağlığını koyuyoruz. Örneğin, Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı'nda olduğu gibi bisiklet ve yürüyüş yolları ile şehirlerimize nefes aldırmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Ulaşım Hedefleri

Uraloğlu, Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşım yatırımları ile hızla ilerlediğini belirterek, bu tür projelerin şehirlerin ve toplulukların yaşam kalitesini artıracağını vurguladı. Ulaştırma bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen yatırımlar, gelecekte daha temiz ve erişilebilir ulaşım seçenekleri sunmaya devam edecek.

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