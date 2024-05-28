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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’ndan ‘Filenin Sultanları’ açıklaması geldi: “Sosyal medyadan gördüm”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milletler Ligi için ABD’ye giden ve ekonomi sınıfında uçan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili konuştu. Uraloğlu, konuyla ilgili olarak “İletişimde doğru bir noktada olmamışız. Bunu açık bir şekilde söylemek gerek. Dönüşü business olarak organize etme konusunda çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 15:10
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’ndan ‘Filenin Sultanları’ açıklaması geldi: “Sosyal medyadan gördüm”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘Filenin Sultanları’ adıyla bilinen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ABD’ye ekonomi sınıfında gitmesi ile ilgili olarak konuştu. Millet Ligi müsabakaları için Türkiye’den ABD’ye giden ve 13 saat süren yolculuk boyunca ekonomi sınıfında oturan voleybolcularımızla ilgili olarak Uraloğlu, “Ben de durumu sosyal medyadan öğrendim. Sonra Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ile konuştum. Bana ‘Bize 10 gün önce haber verildi. Özel bir uçak ya da özel bir sefer eklemeden sorunu çözme şansımız yoktu. Haber geç verildiği için böyle oldu’ dedi” şeklinde konuştu.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’ndan ‘Filenin Sultanları’ açıklaması geldi

Uraloğlu, takımın dönüşü için ise “İletişim konusunda çok doğru bir noktada maalesef olmamışız. Dönüş için ise business organize edilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

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