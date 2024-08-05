Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Instagram Görüşmesine Dair Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Instagram Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya platformu Instagram ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Görüşmelere İlişkin Gelişmeler

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, bu konuyu takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Ancak bu süreçte bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, sosyal medya platformları ile olan diyaloglarının devam edeceğini vurguladı.