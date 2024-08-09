Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Instagram ve Roblox Açıklamaları

Bakan Uraloğlu, Instagram ve Roblox platformlarına getirilen erişim engellerinin nedenlerini ve çözüm arayışlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:43
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Instagram ve Roblox Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Sosyal Medya Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram ile ilgili süregelen erişim engeli değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

Instagram Erişim Engeli Üzerine İfadeleri

Bakan Uraloğlu, Mersin'de Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, "Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" dedi.

Uraloğlu, sosyal medya platformlarının Türkiye’nin demokratik yaklaşımlarına uymadığını vurgulayarak, "Bu platformlar, kullanıcıların hesaplarını bildirimde bulunmadan bloke edebiliyor. Aynı zamanda bazı paylaşımlar da engellenebiliyor. Biz kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız" şeklinde konuştu.

Roblox'a Erişim Engeli ve Çocuk Güvenliği

Uraloğlu, Roblox oyun platformuna getirilen erişim engeliyle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "(Roblox) Bir çocuk oyun portalının engellenmesiyle ilgili Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı gereğince biz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak gerekeni yaptık" ifadesini kullandı.

Bakan, konunun kendi gündeminde yer almadığını, ancak çocukların ruhsal sağlığı ve güvenliği için bu tür platformların ne denli önemli olduğunu belirtti: "Çocuklarımızın nelerle muhatap olduğuna birlikte bakmalıyız. Bunlar bizim çocuklarımız, sizlerin takdirine bırakıyorum" dedi.

Uraloğlu, tüm bu konularda gerekli iletişim ve denetim çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Mersin'de hizmete açılacak Çukurova...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Mersin'de hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Mersin'de hizmete açılacak Çukurova...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Mersin'de hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek