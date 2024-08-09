Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Instagram ve Roblox Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Sosyal Medya Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram ile ilgili süregelen erişim engeli değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

Instagram Erişim Engeli Üzerine İfadeleri

Bakan Uraloğlu, Mersin'de Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, "Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" dedi.

Uraloğlu, sosyal medya platformlarının Türkiye’nin demokratik yaklaşımlarına uymadığını vurgulayarak, "Bu platformlar, kullanıcıların hesaplarını bildirimde bulunmadan bloke edebiliyor. Aynı zamanda bazı paylaşımlar da engellenebiliyor. Biz kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız" şeklinde konuştu.

Roblox'a Erişim Engeli ve Çocuk Güvenliği

Uraloğlu, Roblox oyun platformuna getirilen erişim engeliyle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "(Roblox) Bir çocuk oyun portalının engellenmesiyle ilgili Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı gereğince biz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak gerekeni yaptık" ifadesini kullandı.

Bakan, konunun kendi gündeminde yer almadığını, ancak çocukların ruhsal sağlığı ve güvenliği için bu tür platformların ne denli önemli olduğunu belirtti: "Çocuklarımızın nelerle muhatap olduğuna birlikte bakmalıyız. Bunlar bizim çocuklarımız, sizlerin takdirine bırakıyorum" dedi.

Uraloğlu, tüm bu konularda gerekli iletişim ve denetim çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Mersin'de hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Mersin'de hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.