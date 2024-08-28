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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan İstanbul Taksi Sorununun Çözümüne Yönelik Açıklama

Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni bir sistemin onaylanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 22:48
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan İstanbul Taksi Sorununun Çözümüne Yönelik Açıklama

Uraloğlu'ndan İstanbul Taksi Çözümü Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da sıkça dile getirilen taksi probleminin çözümü için önemli bir adım atacaklarını açıkladı.

Yeni Taksi Sistemi Onaylanacak

Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul’daki vatandaşlarımızın taksi sorunlarının çözümü için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağımızı bildirmek isterim," dedi.

UKOME Toplantısı Öncesi Bilgilendirme

yarın gerçekleştirilecek UKOME Toplantısı’nda, taksi sisteminin kurulmasına dair önerinin değerlendireceğini belirten Uraloğlu, "2 bin 500 araçla başlayacak yeni sistemin uygunluğu üzerine oy hakkımız olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak görüş bildireceğiz," ifadelerini kullandı.

İstanbul için Hayırlı Olsun

Uraloğlu ayrıca, "Taksi sorununu çözmek amacıyla attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz," diyerek, çözümün hızla hayata geçirilmesi için çalışacaklarını vurguladı.

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