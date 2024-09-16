Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Kişisel Veriler Hakkında Açıklama

Ulaştırma Bakanı'nın Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kişisel verilerin çalındığına dair iddialar üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, bu tür haberlerin gerçek dışı olduğunu savunarak, "Buradan söylüyorum, geçmişte konuşulmuş ve tartışılmış konuların yıllar sonra gündeme getirilmesi ve sanki güncel bir meseleymiş gibi sunulması asla doğru değil," dedi.

Basın Toplantısı Sonrası Açıklamalar

Uraloğlu, Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun ardından gazetecilerin "kişisel verilerin sızdırıldığı" yönündeki soruları yanıtladı. Bakan, bu tür iddiaların doğru olmadığının altını çizerek, "Kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenen bir sözü cımbızla çekip, 'Türkiye'de insanların güvenliğiyle ve verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır' diye haber yapmasınlar," ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, mevcut durumda Türkiye'de kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili hiçbir gündemin olmadığını vurgulayarak, bu tarz haberlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirtti. "Böyle bir açıklamamız olmamıştır," diye ekleyen Uraloğlu, bu konunun daha fazla tartışılmasına gerek olmadığını da sözlerine ekledi.

Sonuç olarak, Uraloğlu, kişisel veri güvenliğiyle ilgili kaygıların yersiz olduğunu ve medyanın bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirtti.