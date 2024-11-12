Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Uçuş Operasyonlarında Yerli ve Milli Teknolojiler Kullanıyoruz

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Al In The Sky Etkinliğinde Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya’nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi’nde düzenlenen AI In The Sky etkinliğinde önemli bilgiler paylaştı. Uraloğlu, uçuş operasyonlarında yerli ve milli olarak geliştirilmiş yazılım ve cihazları kullandıklarını vurguladı.

Türkiye’nin Avantajlı Lokasyonu

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesinde 1.5 milyar insanın yaşadığı bir lokasyona sahip olduğunu belirtti. Aynı zamanda, 51.2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezinde konumlandığımızı ifade eden Uraloğlu, bu avantajı en üst düzeye çıkarmak için önemli yatırımlar yaptıklarını açıkladı.

Dünyanın En Geniş Uçuş Ağı Hedefi

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirmek için çalıştıklarını ifade etti. İç hatlarda 58, dış hatlarda ise 347 farklı noktaya ulaşmanın yanı sıra, Türk Hava Yolları’nın yeni seferleri ile aktarımlarını artıracaklarını belirtti.

Havacılıkta Yapay Zeka ve Veri Teknolojileri

Bakan, havacılık sektörünün küreselleşmede önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, yapay zeka ve büyük veri teknolojilerini değerlendirme zorunluluğunun altını çizdi. Uraloğlu, yapay zekanın havacılığa sunduğu avantajlar arasında otonom uçuş sistemleri ile pilot hatalarının azaltılması, işletme maliyetlerinin düşürülmesi ve bakım süreçlerinin optimize edilmesi olduğunu belirtti.

Yerli ve Milli İnovasyonlar

Uraloğlu, siber güvenlik stratejileri hakkında da bilgi vererek, tamamen yerli ve milli olan 'İRADE' yazılımı gibi projelerin Dalaman Havalimanı’nda kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Türkiye’nin ilk yerli ve milli sivil gözetim radarı 'MGR' ile Gaziantep Havalimanı’nda başlayacak uygulamalar dikkat çekti.

Kurumsal Dönüşüm Modeli

Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM) ile sektördeki dijitalleşmeyi sağlayacaklarını belirten Uraloğlu, sistemin eğitim kalitesini artırıp insan hatalarını azaltacağını ifade etti. Uraloğlu, veri analizi ve içgörü ile potansiyel risklerin önceden tespit edilmesine olanak tanıyan bu modelin, havacılık sektöründe önemli bir dönüşümü temsil ettiğini vurguladı.

Etkinliğin Sonuçları

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, 14 Kasım’da sona erecek. Bakan Uraloğlu, etkinlikteki konuşmasında, Türkiye’nin havacılıkta geleceğini şekillendiren kararların altını çizerken, inovasyon ve yerli teknolojilere olan inancını da yineledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antaya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapay zeka teknolojilerinin havacılık sektöründeki etkilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen AI In The Sky etkinliğinin açılış toplantısına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antaya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapay zeka teknolojilerinin havacılık sektöründeki etkilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen AI In The Sky etkinliğinin açılış toplantısına katıldı.