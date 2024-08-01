Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ve Sağlık Bakanı Memişoğlu Trabzonspor'un 50. Yıl Etkinliğinde Konuştu

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Trabzonspor'un Önemi Üzerine Konuştu

Trabzonspor'un "Süper Lig'de 50. Yıl" etkinliğinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kulübün şehre olan katkılarını vurgulayarak, "Trabzonspor, şehrimize hizmet etmiş bir kulüp. Trabzon'un özü, sözü ve gönlü, futbol sevdalılarının şehri," dedi.

Trabzonspor’un Tarihi ve Başarıları

Uraloğlu, etkinliğin önemine değinerek, "50 yılda bir böyle bir format düzenlenmiş. Trabzonspor'un 67 yıllık hikâyesinde şampiyonluklar bizim için kıymetli." diyerek, şampiyonluk kupalarını da hatırlattı.

Etkinlikte Uraloğlu, gelecekte yeni bir şampiyonluk beklentisi içinde olduklarını ifade etti ve taraftarlara teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu da Duygularını Paylaştı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise Trabzon'un tarihi önemine vurgu yaptı ve "Bu şehir, Kurtuluş Savaşı'nda en önemli şehirlerden biri olmuştur. Trabzonspor, bu mücadelenin bir yansımasıdır," şeklinde konuştu.

Memişoğlu, anıların ve idealizmin önemi üzerine düşüncelerini paylaşarak, toplumun bir araya gelmesinin başarı getireceğini ifade etti.

Bakanların İletişimi ve Ziyaretleri

Konuşmaların ardından, Bakanlar Uraloğlu ve Memişoğlu Trabzon Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Bu etkinlikte, Trabzonspor'un tarihi ve şampiyonlukları sarsılmaz bir birliktelik duygusu yarattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda) ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), kentteki bir otelde düzenlenen Trabzonspor'un "Süper Lig'de 50. Yıl" etkinliğine katıldı. Etkinlikte, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (ortada) da yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda) ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), kentteki bir otelde düzenlenen Trabzonspor'un "Süper Lig'de 50. Yıl" etkinliğine katıldı. Etkinlikte, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (ortada) da yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda) ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), kentteki bir otelde düzenlenen Trabzonspor'un "Süper Lig'de 50. Yıl" etkinliğine katıldı. Etkinlikte, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (ortada) da yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda) ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), kentteki bir otelde düzenlenen Trabzonspor'un "Süper Lig'de 50. Yıl" etkinliğine katıldı. Etkinlikte, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (ortada) da yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda) ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), kentteki bir otelde düzenlenen Trabzonspor'un "Süper Lig'de 50. Yıl" etkinliğine katıldı. Etkinlikte, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (ortada) da yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda) ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), kentteki bir otelde düzenlenen Trabzonspor'un "Süper Lig'de 50. Yıl" etkinliğine katıldı. Etkinlikte, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (ortada) da yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda) ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), kentteki bir otelde düzenlenen Trabzonspor'un "Süper Lig'de 50. Yıl" etkinliğine katıldı. Etkinlikte, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (ortada) da yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda) ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), kentteki bir otelde düzenlenen Trabzonspor'un "Süper Lig'de 50. Yıl" etkinliğine katıldı. Etkinlikte, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (ortada) da yer aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Trabzon'daki programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Trabzon'daki programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Trabzon'daki programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Trabzon'daki programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Trabzon'daki programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.