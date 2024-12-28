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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Yılbaşı İçi Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 1 Ocak 2025'te raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı, 'Yeni yıl sevincine ortak oluyoruz' dedi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 10:28
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Yılbaşı İçi Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Yeni Yıl Müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2025'te Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun ücretsiz olacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Ücretsiz ulaşım hizmetimizle vatandaşlarımıza kolaylık sağlayarak yeni yıl sevincine ortak oluyoruz.” açıklamasında bulundu.

Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Detayları

Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine dair Cumhurbaşkanlığı Kararı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bu karar kapsamında, 1 Ocak 2025 itibarıyla belirtilen raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini belirtti. Uraloğlu, “Marmaray, Başkentray, İZBAN ve diğer hatları vatandaşlarımız yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak.” ifadesini kullandı.

Yeni Yıla Huzurla Girmeyi Diliyor

Bakan Uraloğlu, vatandaşların yeni yıla huzur ve mutlulukla girmesini dileyerek, “Bu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak. Yılbaşında ücretsiz ulaşım hizmetimizle vatandaşlarımıza kolaylık sağlayarak yeni yıl sevincine ortak oluyoruz.” şeklinde konuştu.

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