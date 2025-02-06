DOLAR
35,91 -0,05%
EURO
37,4 -0,07%
ALTIN
3.310,38 -0,16%
BITCOIN
3.532.924,98 -0,88%

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Yılın Kareleri Oylamasında

Murat Baştor, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:30
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Yılın Kareleri Oylamasında

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Yılın Kareleri Oylamasında

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Baştor'un bu etkinlikte yer alması, genel müdürlüğün çalışmaları ve medya ile olan ilişkileri açısından önemli bir adım. AA'nın geleneksel hale gelen 'Yılın Kareleri' oylaması, haber fotoğraflarının toplum üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Bu tür etkinlikler, kamuoyunun dikkatini çekerek, fotoğraf sanatının ve gazeteciliğin gücünü ortaya koyuyor.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Nüfusu 2024'te 85 Milyon 664 Bin 944'e Ulaştı
2
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: Ulaşımda Tedbirler Alındı
3
Sivas'ta Otobüs-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 29 Yaralı
4
Japan Airlines Uçağı, Delta Air Lines Uçağının Kuyruğuna Çarptı
5
Arnavutluk, Bosna Hersek'teki EUFOR Misyonuna İlk Birliğini Gönderdi
6
MSB'den 6 Şubat Depremleri İçin Anlamlı Paylaşım
7
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 67 Kilogram Uyuşturucu Operasyonu

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!