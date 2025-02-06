Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Yılın Kareleri Oylamasında

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Yılın Kareleri Oylamasında

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Baştor'un bu etkinlikte yer alması, genel müdürlüğün çalışmaları ve medya ile olan ilişkileri açısından önemli bir adım. AA'nın geleneksel hale gelen 'Yılın Kareleri' oylaması, haber fotoğraflarının toplum üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Bu tür etkinlikler, kamuoyunun dikkatini çekerek, fotoğraf sanatının ve gazeteciliğin gücünü ortaya koyuyor.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.