Ulaştırma Projeleri Kapsamında 96,7 Milyon Fidan Toprakla Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından 76,5 milyon, kamu-özel işbirliği projeleri kapsamında ise 20,2 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti. Toplamda 96,7 milyon fidan, çevresel projelerin bir parçası olarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ağaçlandırma Projeleri ve Sürdürülebilir Yaşam Hedefleri

Uraloğlu, fidan dikimi çalışmalarının Paris İklim Anlaşması ve 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti. "Ağaçlandırma projelerimiz, kara yollarında iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımların en güzel örneklerindendir. Bu projelerle karbon salımını azaltarak, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atıyoruz" dedi.

Ekolojik Köprü Projeleri Devam Ediyor

Bakan Uraloğlu, çevre dostu ulaşım projelerinde doğayla uyuma büyük önem verdiklerini vurguladı. Tarsus-Pozantı Otoyolu'ndaki ilk ekolojik köprünün yanı sıra KGM sorumluluğundaki 9 ekolojik köprü bulunduğunu belirterek, Aydın-Denizli Otoyolu üzerinde yeni bir ekolojik köprünün de tamamlandığını belirtti.

Planlanmakta olan 15 yeni ekolojik köprü ile ilgili bilgi veren Uraloğlu, Konya-Aksaray devlet yolu, Kaş-Kalkan yolu ve Batman-Hasankeyf yolu gibi stratejik bölgelerde bu projelerin hayata geçirileceğini dile getirdi.

Yüksek Hızlı Tren Hattında Ekolojik Köprüler

Uraloğlu, Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı'ndaki ekolojik köprünün, dünyada bu tür projeler arasında ilk olduğunu belirterek, "Bu köprü doğal malzemelerle kaplanmış olup, çevresindeki bitki örtüsüne uygun olarak tasarlanmıştır. Hayvanlar bu yapıyı doğal yaşam alanı olarak algılayarak kolay geçiş yapabiliyorlar." dedi. 2025 Yatırım Programı çerçevesinde Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nda bir ekolojik köprü daha yapımının planlandığını sözlerine ekledi.

Trafik Kazalarını Azaltmaya Yönelik Önlemler

Yabani hayvanların karıştığı trafik kazalarını azaltmak amacıyla ekolojik köprülerin çevre duyarlılığı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi çerçevesinde Kırklareli ve Edirne arasında 3 ekolojik köprünün inşa edilmekte olduğunu açıkladı. Kırklareli-Pancarköy ve Kırklareli-Ağayeri arasında iki köprünün yapımının tamamlandığını, Edirne ile Kabaağaç arasındaki köprüde ise çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.