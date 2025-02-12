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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz'dan Gençlere Destek Çağrısı

Bakan Yardımcısı Boyraz, 'Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053' yarışmasının yılda iki kez düzenleneceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:47
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz'dan Gençlere Destek Çağrısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz'dan Gençlere Destek Çağrısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Konya'da gerçekleştirilen U FEST etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Projeleri Fikir Yarışmasının yılda iki kez düzenleneceğini duyuran Boyraz, "Buna sizlerden destek bekliyoruz. Sizlerin katkılarınız bizim için çok önemli." dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" konferansında konuşan Boyraz, bu yarışmanın gençlerle birlikte ulaşımda bir hikaye yazma amacını taşıdığını belirtti. "Teknolojiden, tasarımdan, blockchain ve yapay zekadan anlayan zehir gibi gençlik var. Gençlerin fikirlerine destek olmak istedik," şeklinde ifade etti.

Boyraz ayrıca, projeyi yakın zamanda sonuçlandırarak ikincisini Nisan ayında başlatmayı planladıklarını vurguladı. "Tüm projeleri inanarak yapıyoruz. Hayalini kurmadığınız hiçbir şeyin hikayesini de yazamazsınız. Ülkeye olan sevdanız yeterlidir," ifadeleriyle gençleri motive etti.

Konferansa katılan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Türkiye'nin ulaşım ve altyapıdaki ilerlemesine dikkat çekerek, "Yol, medeniyettir. Türkiye çağ atladı, bunu yaşayarak biliyoruz," dedi. Konferansın ardından Zorlu, Boyraz'a bir hediye takdim etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca organize...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali (U FEST) kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" konferansına katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca organize...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali (U FEST) kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" konferansına katılarak konuşma yaptı.

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