Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Antalya'da Elmalı ve Korkuteli Teşkilatlarıyla Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış ve temel atma törenleri için bulunduğu Antalya'da, AK Parti Elmalı ve AK Parti Korkuteli ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Ziyaret ve tören programı

Bakan Uraloğlu, program kapsamında önce Elmalı Şehir Geçişi, Elmalı-Finike Yolu (Elmalı-Avlanbeli arası) Açılış Töreni ve Elmalı-Finike Yolu (Avlanbeli-Finike arası) Temel Atma Törenine katıldı. Törenlerin ardından AK Parti Elmalı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Teşkilat mensupları, Uraloğlu ve beraberindeki heyete ilçenin meşhur tatlısı Gaziler Helvası'nı ikram etti.

Teşekkürler ve değerlendirmeler

AK Parti Elmalı İlçe Başkanı Yunus Emre Coşkun, ilçeye ulaşımı rahatlatacak yeni yollar kazandırdığı için Bakan Uraloğlu'na teşekkürlerini iletti.

Programın devamında Uraloğlu, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığı'na geçti. İlçe Başkanı Osman Nuri Kök, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verip bakan Uraloğlu'na teşekkür etti.

Gelecek hedefleri

Bakan Uraloğlu, her iki ziyarette de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Antalya'da ve diğer illerde trafiği rahatlatacak kavşaklar ile yeni güzergâhlar kazandırıldığını ve bu çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Uraloğlu, projelerin vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçladığını belirtti.

