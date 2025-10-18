Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Antalya'da: Elmalı ve Korkuteli Teşkilatlarıyla Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elmalı ve Korkuteli AK Parti ilçe teşkilatlarıyla buluştu; açılış ve temel atma törenleri ile ilçelere kazandırılan projeler konuşuldu.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 20:57
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Antalya'da: Elmalı ve Korkuteli Teşkilatlarıyla Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Antalya'da Elmalı ve Korkuteli Teşkilatlarıyla Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış ve temel atma törenleri için bulunduğu Antalya'da, AK Parti Elmalı ve AK Parti Korkuteli ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Ziyaret ve tören programı

Bakan Uraloğlu, program kapsamında önce Elmalı Şehir Geçişi, Elmalı-Finike Yolu (Elmalı-Avlanbeli arası) Açılış Töreni ve Elmalı-Finike Yolu (Avlanbeli-Finike arası) Temel Atma Törenine katıldı. Törenlerin ardından AK Parti Elmalı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Teşkilat mensupları, Uraloğlu ve beraberindeki heyete ilçenin meşhur tatlısı Gaziler Helvası'nı ikram etti.

Teşekkürler ve değerlendirmeler

AK Parti Elmalı İlçe Başkanı Yunus Emre Coşkun, ilçeye ulaşımı rahatlatacak yeni yollar kazandırdığı için Bakan Uraloğlu'na teşekkürlerini iletti.

Programın devamında Uraloğlu, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığı'na geçti. İlçe Başkanı Osman Nuri Kök, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verip bakan Uraloğlu'na teşekkür etti.

Gelecek hedefleri

Bakan Uraloğlu, her iki ziyarette de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Antalya'da ve diğer illerde trafiği rahatlatacak kavşaklar ile yeni güzergâhlar kazandırıldığını ve bu çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Uraloğlu, projelerin vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçladığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Elmalı İlçe Başkanlığı ile AK Parti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Elmalı İlçe Başkanlığı ile AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığında, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Elmalı İlçe Başkanlığı ile AK Parti...

İLGİLİ HABERLER

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tarsus'ta doğal gaz hattında yangın: 2 kişi yaralandı
2
Erzincan'da 163 Hafız için İcazet Töreni
3
Mardin'de 3. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri Başladı
4
Manisa'da FETÖ Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Karabük Eskipazar'da Tırla Minibüs Çarpıştı: 9 14 Yaş Altı Futbolcu Yaralandı
6
Fidan: Türkiye Gazze'ye Nefes, Filistin'e Umut Olmaya Devam Edecek
7
Tokat'ta İki Trafik Kazası: 2'si Polis, 8 Yaralı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)