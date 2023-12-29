Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıkladı: Hedef 2 milyar dolarlık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova'da yeni römorkörlerin teslim törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin denizcilik sektöründe son 20 yılda çağ atladığını, deniz ticaret filosunu büyüttüğünü, limanlarını geliştirdiğini ve gemi sanayisinde ihracat rekorları kırdığını anlattı.





Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Yalova'da SANMAR Tersanesi'nde düzenlenen Kurtarma 17-18 Römorkörleri Teslim Alma Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, konuşmasında Türkiye'nin denizlerde daha emin adımlarla ilerlediğini belirterek, yeni römorkörlerin denizcilik sektörüne hayırlı olmasını temenni etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilik sektöründe son 20 yılda büyük bir başarı elde ettiğini söyledi. Uraloğlu, 217 limanımızda 543 milyon ton yük ve 12,4 milyon TEU konteyner işlediklerini, Tekirdağ, Ambarlı, Kocaeli ve Mersin'deki konteyner limanlarımızın dünyanın ilk 100 limanı arasına girdiğini, deniz ticaret filomuzun 45,7 milyon dedveyt tonluk büyüklüğüyle dünyada 12. sırada olduğunu, 1 milyondan fazla amatör denizcimiz ve 138 bin gemi insanımızla dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biri olduğumuzu, Türk Bayrağının da denizcilik sektöründe en saygın bayraklardan biri olduğunu belirtti.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gemi inşa sektörünün Türkiye’deki istihdama büyük katkı sunduğunu söyledi. Uraloğlu, “Gemi sanayimizin ihracat rakamı kasım sonu itibariyle tüm Türkiye’de 1,7 milyar dolar, Yalova’da ise 661 milyon dolar olmuştur. Yani, Türkiye gemi sanayi ihracat rakamının büyük bir oranı Yalova'da üretilmiştir. Yıl sonu itibariyle de sektör ihracatının 2 milyar dolara ulaşmasını hesaplıyoruz” dedi.