Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Aydın'da Yatırımları Değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın'da Ziyaret Gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın'daki AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, bakanlığının Aydın'a yaptığı yatırımları değerlendirdi. Uraloğlu, akşam saatlerinde partililerle bir araya geldiği toplantıda, bakanlığının döneminde Aydın'a toplam 93 milyar lira yatırım yapıldığını duyurdu.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Açılışı

Uraloğlu, bugün Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamen açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. "Bu otoyol, bir ucunda Kapıkule, diğer ucunda Antalya ile önemli bir bağlantı sağlıyor. İlerleyen süreçte Burdur üzerinden Ankara'ya kadar gidecek bağlantıları projelendirdik," dedi.

Yapım Süreçleri ve Bakım Çalışmaları

Uraloğlu, AK Parti iktidarları döneminde yapılan yatırımların büyük bir kısmının kara yollarına yönelik olduğunu vurguladı. 2023 yılının başından itibaren yaptığı yollardaki bakım ve onarım çalışmaları hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Asfaltın ömrü vardır; genellikle 10 yılda bir hafif bakım, 20 yılda bir de ağır bakım yapılması gerekir. Artık 2002-2003 yıllarında yaptığımız asfaltların yenileme zamanı geldi."

Toplantıda AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten de konuşma yaptı. Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Valilik Ziyareti

Bakan Uraloğlu, daha sonra Aydın Valiliği'ne geçerek Vali Yakup Canbolat ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Aydın'daki programları kapsamında AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret edip partililerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, burada açıklamalarda bulundu. Programda, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş (sağ 3) ile AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten (sol 2) de yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Aydın'daki programları kapsamında AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret edip partililerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, burada açıklamalarda bulundu. Programda, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş (sağ 3) ile AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten (sol 2) de yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Aydın'daki programları kapsamında AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret edip partililerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, burada açıklamalarda bulundu. Programda, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş (sağ 3) ile AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten (sol 2) de yer aldı.