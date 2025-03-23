Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Batman-Hasankeyf Yolunu Hizmete Açtı

Batman-Hasankeyf Yolu, yıllık 142 milyon lira tasarruf sağlayacak ve bölgenin turizm potansiyelini artıracak.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 17:14
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Batman-Hasankeyf Yolunu Hizmete Açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Batman-Hasankeyf Yolunu Hizmete Açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman-Hasankeyf Yolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu yolun daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunacağını belirtti. Uraloğlu, "Zamandan 96 milyon lira, akaryakıttan 46 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 142 milyon lira tasarruf elde edeceğiz. Ayrıca, 2 bin 752 ton egzoz emisyon salınımını azaltarak doğayı koruyacağız," dedi.

Güçlü Ulaşım Altyapısı Kalkınmanın Temel Direğidir

Bakan Uraloğlu, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın güçlü bir ulaşım altyapısıyla mümkün olduğunu vurguladı. "Bir milletin gücü, yollarının gelişmişliğinde saklıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2002 yılında başlattığı bölünmüş yol seferberliği sayesinde, ülkemizi yüksek standartlı yollarla donattık," dedi.

Yol Projeleri ile Daima İleriye

2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun, günümüzde 29 bin 730 kilometreye ulaştığını aktaran Uraloğlu, sadece 77 il arasında bağlantı kurarak önemli bir gelişme sağladıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye genelindeki gelişmenin yanı sıra Batman için yapılan yatırımlara da dikkat çekti.

Batman’a 27 Milyar Lira Yatırım

Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Batman’a yapılan ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımlarının toplamda 27 milyar 604 milyon lira olduğunu vurguladı. Batman’ın ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik projeler arasında, 2002'de sadece 15 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 172 kilometreye çıkarıldığı belirtildi.

Projenin Ekonomik ve Çevresel Katkıları

Batman-Hasankeyf yolunun, turizm, ticaret ve bölgenin enerji potansiyelini artıracağını kaydeden Uraloğlu, "Bu yol, sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda Hasankeyf'in turizm potansiyelini de artıracak," dedi.

Diğer Ulaşım Yatırımları

Bakan Uraloğlu, Batman’ın hava yolu ve demir yolu sistemlerinde de önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini bildirerek, Batman Havalimanı'nın yolcu kapasitesinin 2 milyona çıkartıldığını ve geçen yıl 640 bin yolcu trafiğine ulaşıldığını belirtti.

Açılışı Gerçekleştirildi

Tören sonunda, Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, kurdele keserek Batman-Hasankeyf yolunun açılışını gerçekleştirdi. Törene, bölgenin siyasi temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman-Hasankeyf yolunun açılışını...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman-Hasankeyf yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman-Hasankeyf yolunun açılışını...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman-Hasankeyf yolunun açılışını gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP, 23 Mart'ta Ön Seçim İçin 5.600 Sandık Kuracak
2
Yönetmen Osman Sınav Hayatını Kaybetti: Türk Televizyonuna Damga Vuran İsim
3
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Gençlere Sokağa İnenlere Sert Tepki
4
Eminönü'nde Denize Düşen Kişinin Kurtarılması Kamerada
5
İBB ve Beylikdüzü’nde Başkan Vekili Seçimi Tarihi Açıklandı
6
Ağrı'da Hurdacıda Patlama: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
7
İBB'deki Yolsuzluk ve Terör Soruşturmalarında Son Durum

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!