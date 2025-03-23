Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Batman-Hasankeyf Yolunu Hizmete Açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman-Hasankeyf Yolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu yolun daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunacağını belirtti. Uraloğlu, "Zamandan 96 milyon lira, akaryakıttan 46 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 142 milyon lira tasarruf elde edeceğiz. Ayrıca, 2 bin 752 ton egzoz emisyon salınımını azaltarak doğayı koruyacağız," dedi.

Güçlü Ulaşım Altyapısı Kalkınmanın Temel Direğidir

Bakan Uraloğlu, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın güçlü bir ulaşım altyapısıyla mümkün olduğunu vurguladı. "Bir milletin gücü, yollarının gelişmişliğinde saklıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2002 yılında başlattığı bölünmüş yol seferberliği sayesinde, ülkemizi yüksek standartlı yollarla donattık," dedi.

Yol Projeleri ile Daima İleriye

2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun, günümüzde 29 bin 730 kilometreye ulaştığını aktaran Uraloğlu, sadece 77 il arasında bağlantı kurarak önemli bir gelişme sağladıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye genelindeki gelişmenin yanı sıra Batman için yapılan yatırımlara da dikkat çekti.

Batman’a 27 Milyar Lira Yatırım

Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Batman’a yapılan ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımlarının toplamda 27 milyar 604 milyon lira olduğunu vurguladı. Batman’ın ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik projeler arasında, 2002'de sadece 15 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 172 kilometreye çıkarıldığı belirtildi.

Projenin Ekonomik ve Çevresel Katkıları

Batman-Hasankeyf yolunun, turizm, ticaret ve bölgenin enerji potansiyelini artıracağını kaydeden Uraloğlu, "Bu yol, sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda Hasankeyf'in turizm potansiyelini de artıracak," dedi.

Diğer Ulaşım Yatırımları

Bakan Uraloğlu, Batman’ın hava yolu ve demir yolu sistemlerinde de önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini bildirerek, Batman Havalimanı'nın yolcu kapasitesinin 2 milyona çıkartıldığını ve geçen yıl 640 bin yolcu trafiğine ulaşıldığını belirtti.

Açılışı Gerçekleştirildi

Tören sonunda, Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, kurdele keserek Batman-Hasankeyf yolunun açılışını gerçekleştirdi. Törene, bölgenin siyasi temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman-Hasankeyf yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman-Hasankeyf yolunun açılışını gerçekleştirdi.