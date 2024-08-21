Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bitlis'te Altyapı Projelerini Değerlendirdi

Bitlis Ulaşım ve Altyapı Projeleri: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis'te düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, "Hedefimiz, Bitlis'i ve ülkemizin her köşesini, Türkiye Yüzyılı vizyonunda ihtiyaç duyulan ulaştırma ve haberleşme altyapısının ötesine taşımaktır," dedi.

Modern Ulaşım Altyapısı İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Uraloğlu, Bitlis'i daha modern ve gelişmiş bir ulaşım altyapısı ile buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini dile getiren Bakan, 2002 yılından bu yana Türkiye genelinde ulaştırma ve iletişim altyapısına 277 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını kaydetti.

Bitlis’te Önemli Gelişmeler

Bakan, “Son 22 yılda Bitlis’in ulaşım ve iletişim altyapısı için 57 milyar 785 milyon lira yatırım gerçekleştirdik,” sözleriyle, yapılan yatırımları vurguladı. Ayrıca, 2002 yılında sadece 19 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 308 kilometreye çıkarıldığını aktardı.

Köprü ve Viyadük Projeleri

Bakan Uraloğlu, BSK kaplamalı yol projelerinin yanı sıra, önceki yıllarda yer almayan köprü ve tünel inşaatlarının da gerçekleştirildiğini bildirdi. Bitlis’i, Van ve Muş'a bölünmüş yollarla bağladıklarını ifade etti.

Demir Yolu ve Turizm Projeleri

Bakan, Tatvan Turistik Treni Projesi ile Bitlis'in turizmini ve ticaret faaliyetlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Yeni feribot seferleri ile yük taşıma kapasitesinin büyük ölçüde arttığını da sözlerine ekledi.

Yerel Yöneticilerle İş Birliği

Toplantının ardından Uraloğlu, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve diğer yerel yöneticilerle bir araya gelerek projeler hakkında bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu’nun sözleriyle;"Hedefimiz, Bitlis ve tüm Türkiye'de ulaştırma ve iletişim altyapısını daha da geliştirerek, ülkemizi çağın gereksinimlerine uygun hale getirmektir.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis'teki programları kapsamında Valiliği ziyaret edip ardından İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Uraloğlu'nu karşılayan yöresel kıyafetli çocuklar çiçek verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis'teki programları kapsamında Valiliği ziyaret edip ardından İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Uraloğlu'nu karşılayan yöresel kıyafetli çocuklar çiçek verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis'teki programları kapsamında Valiliği ziyaret edip ardından İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Uraloğlu'nu karşılayan yöresel kıyafetli çocuklar çiçek verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis'teki programları kapsamında Valiliği ziyaret edip ardından İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Uraloğlu'nu karşılayan yöresel kıyafetli çocuklar çiçek verdi.