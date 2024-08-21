Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bitlis'te Partililere Seslendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Konuştu

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bitlis İl Başkanlığı'nda önemli mesajlar verdi. 'Burada 13 belediyenin 10'unu almışız. Allah sizlerden razı olsun.' diyerek partililere teşekkür etti.

Bitlis'in Stratejik Önemi

Bitlis'in, Van'dan Muş'a kadar önemli bir ulaşım aksında yer aldığını belirten Uraloğlu, 'Yatırımlarımıza devam edeceğiz ve kalan projeleri en kısa sürede tamamlayacağız.' şeklinde konuştu.Geleceğe Yatırım

Uraloğlu, 2005-2008 yıllarında Samsun'da Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptığı dönemdeki anekdotları dinleyicilerle paylaştı. 'İyi niyetle yola çıkarsanız başarının kapıları açılır.' dedi.

Toplumsal Sorumluluk

Bakan, seçim sonuçlarını takip ettiklerini, ihtiyaçların karşılanacağını ve aile bağlarının ön planda tutulması gerektiğini vurguladı. 'Önce kendi ailemize sahip çıkmalıyız.' diye ekledi.Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Uraloğlu, AK Parti teşkilatlarının elinden gelen tüm gayreti gösterdiğine inandığını, Bitlis'te de bunu yapacaklarına dair inancını ifade etti. Programının ardından kentten ayrıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bitlis İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, burada partililere hitap etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bitlis İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, burada partililere hitap etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bitlis İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, burada partililere hitap etti.